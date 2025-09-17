Israël en guerre : les forces de Tsahal intensifient leurs manœuvres dans la ville de Gaza

L’armée israélienne a annoncé ce matin dans un communiqué, que les forces des divisions 98 et 162 de Tsahal ont commencé à opérer dans la ville de Gaza dans le cadre de l’opération « Chars de Gédéon II ».

Au cours de leurs opérations, les soldats israéliens ont éliminé des terroristes et ont détruit des infrastructures militaires qui servaient aux organisations terroristes dans la bande de Gaza.

Tsahal a également rapporté que lundi, les force aériennes israéliennes ont frappé un atelier de fabrication d’armes appartenant au département de production du Hamas, dans la zone de la ville de Gaza. Lors de l’attaque, des terroristes du département de production se trouvaient dans le complexe et travaillaient à la fabrication d’explosifs destinés à cibler les forces de Tsahal dans la zone. À la suite de l’attaque, des explosions secondaires ont été observées, attestant de la présence d’armes dans le complexe.

En outre, les forces de l’armée de l’air et les forces d’artillerie ont, au cours des deux derniers jours, frappé plus de 150 cibles terroristes dans toute la ville de Gaza, en appui aux forces qui manœuvraient dans la zone.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 48 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités