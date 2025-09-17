Israël en guerre : Tsahal ouvre un corridor temporaire pour accélérer l’évacuation des habitants de la ville de Gaza

Le porte-parole en langue arabe de Tsahal, Avichay Adraee, a informé ce matin, dans un post publié sur son compte X,que les forces de Tsahal ont ouvert ce matin un couloir de circulation temporaire à travers la rue Salah al-Din pour accélérer l’évacuation des civils de la ville de Gaza, vers les zones au sud de Wadi Gaza.

Le corridor a commencé à fonctionner à 12 heures, heure locale, et restera ouvert jusqu’à 12 heures le 19 septembre. Avichay Adraee a précisé qu’il vise à faciliter le mouvement des civils vers la partie sud de la bande de Gaza.

L’armée israélienne a appelé les habitants à emprunter exclusivement l’itinéraire indiqué et à suivre les instructions des forces de sécurité. Elle a également souligné que des panneaux de signalisation avaient été installés le long de la route pour aider les civils.

Hier, Tsahal avait déclaré soir qu’environ 350 000 civils palestiniens sur un million environ ont évacué la ville de Gaza, et environ 250 000 autres civils ont évacué ces derniers jours.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 48 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités