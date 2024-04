Israël en guerre : les forces de Tsahal éliminent un haut responsable du Hezbollah au Liban

L’armée israélienne a annoncé aujourd’hui dans un communiqué que les combattants de Tsahal ont éliminé, via une frappe aérienne lancée dans la région de Tyr, au sud du Liban, Ismail Youssef Baz, le commandant du secteur côtier du Hezbollah.

Tsahal précise également dans son communiqué qu’Ismail Youssef Baz a servi pendant des décennies au sein du Hezbollah à divers postes avant de devenir commandant côtier. Parmi ses différents rôles figurait la gestion des attaques de roquettes et de missiles antichar depuis la région côtière libanaise vers Israël. En outre, Ismail Youssef Baz a orchestré diverses opérations terroristes contre Israël.

Par ailleurs, plus tôt ce matin, des habitants du nord d’Israël ont déclaré que deux drones explosifs avaient traversé la frontière depuis le territoire libanais et étaient tombés mardi à Beit Hillel en Galilée, blessant légèrement trois personnes.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 133 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités