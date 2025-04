Israël en guerre : les forces israéliennes éliminent un haut responsable du Hezbollah qui prévoyait de commettre une attaque terroriste visant des civils israéliens

Dans un communiqué conjoint publié en début d’après-midi, le Mossad et le Shin Beth ont confirmé que les forces aériennes de Tsahal ont éliminé hier soir, lors d’une frappe nocturne dans la banlieue sud de Beyrouth, Hassan Ali Badir, chef adjoint des affaires palestiniennes du Hamas au sein du Hezbollah et membre des forces iraniennes Al-Qods.

Précédemment, le ministère libanais de la Santé a déclaré qu’au moins trois personnes avaient été tuées et sept personnes avaient été blessées dans une frappe aérienne israélienne sur la banlieue sud de Beyrouth.

Plus tôt dans la matinée, Tsahal avait informé dans un communiqué qu’Hassan Ali Badir « a récemment dirigé et aidé des membres du Hamas ». Dans un autre communiqué publié en début d’après-midi, l’armée israélienne a affirmé que cette frappe israélienne a été exécutée immédiatement afin « d’éliminer la menace » d’une attaque terroriste contre des civils israéliens orchestrée par Hassan Ali Badir.

Cette attaque israélienne intervient lieu quelques jours après une précédente frappe israélienne sur la banlieue sud de la capitale libanaise, contre un bastion du Hezbollah connu sous le nom de Dahieh.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 59 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités