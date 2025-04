Israël en guerre : à l’approche des fêtes de Pessah, le Centre national de sécurité israélien affirme que l’Iran et le Hamas sont des menaces pour les citoyens israéliens voyageant à l’étranger

Le Centre national de sécurité israélien (CNSI) a publié aujourd’hui une évaluation publique des menaces terroristes qui pèsent contre les citoyens israéliens se trouvant à l’étranger, à une semaine des fêtes de Pessah.

Dans son rapport, le CNSI a noté que l’Iran reste la principale cause du terrorisme mondial, à la fois directement et par l’intermédiaire de ses mandataires terroristes.

« L’Iran continue d’utiliser les opérations terroristes comme un outil politique central et comme représailles aux frappes de Tsahal contre de hauts responsables iraniens, du Hezbollah et du Hamas dans le contexte de la guerre à Gaza », a indiqué l’organisme israélien.

Le Centre national de sécurité israélien souligne également les efforts de recrutement terroriste de l’Iran, qui consistent à contacter des citoyens israéliens sous de faux prétextes (entreprises commerciales ou usurpations d’identité) en Israël et à l’étranger pour « les attirer dans des situations où ils pourraient être blessés ou kidnappés« .

Outre l’Iran, le CNSI a affirmé s’attendre à une augmentation des tentatives d’attentats terroristes du Hamas à l’étranger, compte tenu de sa position affaiblie à Gaza. Dans son rapport, le Centre national de sécurité israélien mentionne plusieurs attentats déjoués du Hamas à l’étranger depuis le début de la guerre le 7 octobre 2023, notamment dans des pays comme le Danemark, l’Allemagne, la Bulgarie et la Suède.

Par ailleurs, le CNSI a aussi informé que d’autres groupes islamistes et djihadistes ont également accru leurs activités à l’étranger, notamment l’État Islamique, Al-Qaïda, Al-Shabab ainsi que d’autres organisations terroristes, présentes plus particulièrement en Europe.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 59 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités