TRAGÉDIE à New York : Le maire de NYC, Eric Adams, rend visite à la famille Saada après une tragédie inimaginable à Brooklyn

À la suite d’une tragédie insupportable, le maire de New York, Eric Adams, a rendu visite dimanche à la famille Saada pour apporter réconfort au père en deuil, Sidney Saada, qui a perdu sa femme et ses deux jeunes filles dans un terrible accident de voiture survenu moins de 24 heures plus tôt.

L’accident tragique s’est produit samedi après-midi lorsque Miriam Yarimi, 32 ans, au volant avec un permis suspendu, a percuté et tué Natasha (Sara) Saada zal, ainsi que ses filles de 7 et 5 ans, Diana zal et Debra zal, respectivement, sur Ocean Parkway près de Quentin Road. Ce drame a également laissé le fils de la famille, Pinchas Raphael Ben Sarah, âgé de quatre ans, dans un état critique, luttant pour sa vie.

Face à un Sidney Saada au cœur brisé, le maire Adams a partagé des mots empreints de compassion, non seulement en tant que leader de la ville, mais aussi en tant que père qui peut à peine imaginer l’ampleur d’un tel chagrin.

« Je suis ici en tant que papa », a déclaré Adams. « Je n’ai qu’un seul enfant et je ressens votre douleur… » Il a assuré à M. Saada que son administration était prête à apporter son soutien de toutes les manières possibles durant cette période inimaginable.

Accompagnant le maire, plusieurs hauts fonctionnaires de la ville étaient présents, notamment le commissaire de la CAU, Fred Kreizman, le chef des affaires communautaires du NYPD, Richie Taylor, ainsi que le chef adjoint de cabinet, Menashe Shapiro. Également présent, le rabbin Raphael Netanel, un askan séfarade de premier plan, qui a été en première ligne pour apporter son soutien à la famille depuis le début de cette tragédie.

Le rabbin David Ozeri, l’un des principaux rabbanim séfarades, n’a pu retenir ses larmes en décrivant l’ampleur de la tragédie et en exprimant sa gratitude envers le maire Adams pour sa compassion et pour avoir pris le temps de rendre visite personnellement à la famille en deuil.

La famille a exprimé une gratitude particulière au chef Richie Taylor, qui a été un pilier de soutien tout au long de l’épreuve.

La levaya pour Natasha zal et ses filles ont eu lieu dimanche à 16h30 à la Synagogue Shomrei Hadas à Boro Park. La kevurah aura lieu en Eretz Yisroel sur Har Hamenuchos lundi.

La conductrice, Miriam Yarimi, a été accusée de trois chefs d’homicide involontaire de deuxième degré, de trois chefs d’homicide criminel par négligence, et de plusieurs autres chefs d’accusation liés à la conduite imprudente et aux infractions au code de la route.

Veuillez continuer à prier pour

Pinchas Raphael ben Sara pour une refoua chlema.