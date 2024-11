Israël en guerre : l’État d’Israël et le Liban auraient accepté les termes d’un accord de cessez-le-feu

Selon les informations du site américain Axios, qui se base sur les dires d’un haut responsable américain, Israël et le Liban ont accepté les termes d’un accord de cessez-le-feu, qui devrait mettre fin au conflit militaire qui oppose l’État hébreu et le Hezbollah depuis le début de la guerre.

Le responsable américain a également indiqué à Axios que le cabinet de sécurité israélien devrait approuver l’accord demain.

Cet accord de cessez-le-feu prévoit une période de transition de 60 jours durant laquelle l’armée israélienne se retirerait du sud du Liban, l’armée libanaise se déploierait dans les zones proches de la frontière et le Hezbollah déplacerait ses armes lourdes au nord du fleuve Litani. L’accord comprend aussi un comité de surveillance dirigé par les États-Unis pour superviser la mise en œuvre de l’accord et remédier aux possibles violations de cet accord.

Axios révèle également que les États-Unis ont accepté de remettre à Israël une lettre d’assurances qui comprend un soutien à une action militaire israélienne contre les menaces imminentes provenant du territoire libanais, et à une action visant à perturber les agissements du Hezbollah comme le rétablissement d’une présence militaire du groupe terroriste libanais près de la frontière ou la contrebande d’armes lourdes.

Plus tôt dans la journée, plusieurs médias américains ont affirmé que Benjamin Netanyahu aurait approuvé un accord « de principe » concernant un cessez-le-feu avec le Liban lors d’une rencontre avec des responsables israéliens qui a eu lieu hier soir.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 101 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités