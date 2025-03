Israël en guerre : Steve Witkoff se rendra dans les prochains jours au Moyen-Orient afin de faire avancer les négociations concernant le cessez-le-feu à Gaza

Un porte-parole du département d’État américain a informé hier soir que l’envoyé du président américain Donald Trump au Moyen-Orient, Steve Witkoff, prévoit de retourner au Moyen-Orient dans les prochains jours pour trouver un moyen de prolonger la première phase de l’accord de cessez-le-feu à Gaza ou bien de passer directement à la deuxième phase.

Cette future visite de Steve Witkoff dans la région intervient dans un contexte tendu alors que les négociations concernant la deuxième phase de l’accord de cessez-le-feu sont bloquées, la reprise des combats dans l’enclave palestinienne semblant imminente.

Par ailleurs, pour remédier à cette situation, Steve Witkoff, l’envoyé du président américain Donald Trump au Moyen-Orient, a proposé, ces derniers jours, un plan pour la seconde phase du cessez-le-feu.

Le plan prévoit un cessez-le-feu temporaire durant les périodes de fêtes du Ramadan et de Pessah, d’une période de 42 jours. Le premier jour, la moitié des otages vivants et décédés doivent être libérés. À la fin du plan, si un accord est trouvé pour un cessez-le-feu permanent, les otages restants seront libérés en même temps.

Samedi soir, à l’issue d’une réunion avec le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, qui a réuni des hauts responsables de la sécurité, l’équipe de négociation dirigée par Gal Hirsch, des représentants du Shin Bet et plusieurs ministres, dont le ministre de la Défense Israel Katz, le ministre des Affaires stratégiques Ron Dermer, le ministre des Affaires étrangères Gideon Sa’ar et le ministre des Finances Betsalel Smotrich, l’État d’Israël a accepté le plan de Steve Witkoff.

Peu après, le Hamas a décidé de refuser le plan de l’émissaire américain pour le Moyen-Orient. Suite à cette décision, Israël a ordonné la suspension de l’entrée de l’aide humanitaire dans la bande de Gaza. Les États-Unis ont ensuite informé qu’ils soutenaient l’action de l’État hébreu pour faire pression sur le groupe terroriste palestinien.

Des sources ont également affirmé au Jerusalem Post qu’Israël se prépare à intensifier ses actions contre le Hamas. Après la décision prise dimanche de cesser l’aide humanitaire, Israël se prépare à couper l’eau et l’électricité à la bande de Gaza.

Dans ce même ordre d’idées, des responsables israéliens ont déclaré hier au Jerusalem Post qu’ils donnaient au Hamas quelques jours pour parvenir à un accord sur la libération d’otages supplémentaires, et qu’ils pourraient reprendre les combats à Gaza en cas de tergiversation du groupe islamique palestinien. D’autres responsables ont indiqué au journal israélien que si aucun accord n’est trouvé entre Israël et le Hamas, Tsahal reprendra les combats à Gaza dans environ une semaine et demie.

La première phase de l’accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza a permis durant 42 jours la libération de 33 otages israéliens (vivants et décédés) en échange de la libération de 1000 terroristes palestiniens détenus dans les prisons israéliennes, dont environ 190 purgeant des peines de 15 ans ou plus. D’autres otages israéliens devraient être libérés si les négociations concernant la deuxième phase aboutissent. Le retrait de Tsahal de l’enclave palestinienne ainsi que les discussions au sujet de la future gouvernance de Gaza seront aussi mises en œuvre dans l’accord.

Vingt-cinq otages israéliens ont été libérés durant cet accord : Romi Gonen, âgée de 24 ans, Doron Steinbrecher, âgée de 31 ans, Emily Damari, âgée de 28 ans, Liri Albag âgé de 19 ans, Karina Ariev âgée de 20 ans, Daniella Gilboa âgée de 20, Naama Levy âgée de 20 ans, Agam Berger âgée de 19 ans, Arbel Yehud, âgée de 29 ans, et Gadi Moses, âgé de 80 ans, Ofer Calderon, âgé de 54 ans, Keith Siegel, âgé de 64 ans, et Yarden Bibas, âgé de 35 ans, Eli Sharabi, âgé de 52 ans, Ohad Ben Ami âgé de 54 ans et Or Levy âgé de 34 ans, Alexander Trufanov, âgé de 29 ans, Sagi Dekel-Hen, âgé de 36 ans, Yaïr Horn, âgé de 46 ans, Eliya Cohen, âgé de 22 ans, Tal Shoham, âgé de 38 ans, Omer Shem Tov, âgé de 22 ans, Avera Mengistu, âgé de 38 ans, Hisham al-Sayed âgé de 36 ans et Omer Wenkert, âgé de 23 ans.

Les dépouilles de huit otages israéliens ont également été restitués à Israël : Shiri Bibas âgée de 33 ans, Ariel Bibas, âgé de 4 ans, Kfir Bibas, âgé de 8 mois, et Oded Lifshitz âgé de 83 ans, Itzik Elgarat, âgé de 68 ans, Ohad Yahalomi âgé de 50 ans, Shlomo Mansour âgé de 86 ans et Tsachi Idan âgé de 50 ans.

Cinq otages thaïlandais ont aussi été libérés durant la première phase de cet accord : Sathian Suwannakhan, Pongsak Thaenna, Bannawat Saethao, Sriaoun Watchara et Surasak Lamnao.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 59 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités