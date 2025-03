Nucléaire iranien : la Russie pourrait aider Donald Trump à entamer des négociations directes avec l’Iran

Selon les informations du Telegraph, L’Iran étudierait une demande du président de la Russie, Vladimir Poutine, visant à entamer des négociations directes avec le président américain Donald Trump, au sujet du nucléaire iranien.

Plus précisément, un haut responsable iranien a révélé au journal britannique que le Kremlin avait contacté le Conseil suprême de sécurité nationale de la République islamique iranienne pour faciliter des pourparlers entre l’Iran et les États-Unis.

Un autre responsable iranien a également indiqué que Donald Trump préférerait négocier plutôt que d’engager un conflit avec l’Iran.

The Telegraph affirme aussi que Donald Trump aurait gagné en influence auprès de Vladimir Poutine ces dernières semaines en adoptant une ligne dure à l’égard de l’Ukraine et en faisant pression pour des pourparlers de paix qui semblent se dérouler dans des conditions favorables à la Russie.

Néanmoins, Les responsables iraniens seraient toutefois réticents à accepter l’offre, les partisans de la ligne dure étant de plus en plus opposés aux pourparlers après la confrontation violente qui a eu lieu vendredi dernier à la Maison-Blanche entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky.

Ces révélations du Telegraph interviennent que l’agence de presse londonienne Reuters a dévoilé aujourd’hui que plusieurs spécialistes russes de haut rang en matière de missiles se sont rendus en Iran au cours de l’année écoulée, alors que la République islamique iranienne a approfondi sa coopération en matière de défense avec la Russie.

Eliran COHEN pour Israel Actualités