Un nouveau bloc mondial se forme entre les États-Unis, la Russie et la Chine, tandis que l’Europe, au fil des années, se trouve de plus en plus isolée. Les États-Unis envisagerait de se retirer progressivement de leur engagement de protection, allant jusqu’à remettre en question leur participation à l’OTAN.

L’Ukraine n’est plus une priorité pour les États-Unis, contrairement à l’Europe, qui s’efforce de se positionner comme un rempart contre la Russie de Poutine. De plus, le président français semble être tourné vers l’avenir, obsédé par l’idée de ce qu’il deviendra après 2027, aspirant au prix Nobel de la paix et à la présidence de l’Europe. Il entretient l’illusion que les chars russes arriveront à Paris si nous abandonnons l’Ukraine, alors qu’il convient de rappeler que la Russie, malgré sa supériorité militaire, n’a pas réussi à atteindre Kiev en trois ans de conflit.

Le président français semble vouloir résoudre des problèmes situés à plus de 2 200 km de Paris, tout en peinant à gérer les enjeux sur le territoire français. Il préfère se soumettre au pouvoir algérien du président Abdelmadjid Tebboune, qui ne cesse d’humilier la France, notamment à travers des paroles résonnantes dans l’hymne national algérien :

« Ô France ! Le temps des palabres est révolu. Nous l’avons clos comme on ferme un livre.

Ô France !

Voici venu le jour où il te faut rendre des comptes. Prépare-toi ! Voici notre réponse. Le verdict, notre révolution le rendra,

Car nous avons décidé que l’Algérie vivra. »

Il est également crucial de rappeler que, suite aux événements du 7 octobre, le président français avait demandé l’arrêt des livraisons d’armes à Israël alors même qu’Israël subissait une attaque sans précédent par les terroristes du Hamas, qui a coûté la vie à plus de 1 200 Israéliens en une seule journée, marquant le plus grand pogrom depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Il est urgent de constater la lâcheté du président français face aux défis, en comparaison avec le président américain, qui s’efforce de trouver des solutions pour protéger son pays. Pendant ce temps, notre président semble davantage préoccupé par son avenir incertain. Il apparaît comme un Robin des Bois des causes perdues, ayant perdu toute lucidité sur la réalité en France et toute connexion avec les citoyens.

Il est temps de revenir sur terre et de laisser sa place en démissionnant, car la situation en France est alarmante :

– 60 % des français ont peur d’une guerre avec la Russie

– Montée de l’antisémitisme

– Économie en déclin

– Plus de 3 000 milliards d’euros de dette

– Humiliation de la France par l’Algérie

– La voix de la France a perdu toute crédibilité sur la scène mondiale

– Explosion de l’immigration en France

– Augmentation des Obligations de Quitter le Territoire Français (OQTF) et des difficultés à expulser ces individus vers leur pays d’origine

– En Afrique, la France n’est plus entendue (Mali, Tchad, Burkina Faso, etc.)

Voilà, Monsieur le Président, comment, depuis votre réélection en 2022, la France est perçue à travers le monde. Aujourd’hui, grâce à vos décisions et votre comportement, vous avez contribué à la montée des extrêmes ainsi qu’à l’antisémitisme et à la haine envers les Juifs et Israël.

Nous pensions avoir atteint le fond durant le quinquennat de François Hollande, mais nous avions tort. Vous vous inscrirez dans les livres d’histoire comme l’un des acteurs majeurs de ce déclin.

Alain Sayada