Israël en guerre : trois personnes tuées dans une attaque terroriste en Judée-Samarie, une chasse à l’homme est en cours

Deux femmes d’une soixantaine d’années et un homme d’une quarantaine d’années ont été tués et huit autres personnes ont été blessées dans une fusillade terroriste, qui a eu lieu ce matin, près de Kedumim en Judée-Samarie.

Le Magen David Adom a indiqué que ses ambulanciers ont prodigué des soins au chauffeur de bus de 63 ans, grièvement blessé, à une femme d’une soixantaine d’années dans un état modéré et à six personnes légèrement blessées. Ils ont ensuite été transférés au centre médical Rabin-Beilinson Campus à Petah Tikva et au centre médical Meir à Kfar Saba.

Selon le déroulement des faits, les terroristes, qui étaient à bord d’une voiture, ont ouvert le feu sur un bus et des véhicules, sur la route 55 entre les localités israéliennes de Karnei Shomron et Kedumim.

Les terroristes ont ensuite pris la fuite. Les forces israéliennes ont lancé une chasse à l’homme pour arrêter les terroristes et ont érigé des barrages routiers dans la région et encerclant les villes voisines.

Le mouvement terroriste des Moudjahidin palestiniens a salué l’attentat en appelant les palestiniens à « intensifier ses attaques afin de faire payer à l’entité sioniste ses crimes en cours ».

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 100 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

