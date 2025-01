Israël en guerre : le média saoudien A-Sharq publie la liste des 34 otages qui seront libérés dans l’accord de cessez-le-feu à Gaza

La chaîne saoudienne A-Sharq a publié aujourd’hui une liste de ce qu’il prétend être les 34 otages qui devraient être libérés lors de la première étape d’un éventuel accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza.

Le média saoudien affirme avoir reçu cette liste via une source haut placée du Hamas. Cette source a également indiqué que cette liste d’otages « est conforme aux critères convenus lors du dernier cycle de négociations et comprend des femmes, des malades et des enfants« .

Néanmoins, la source a déclaré à A-Shrak que le Hamas a donné son accord, sans préciser s’il s’agit de personnes vivantes ou mortes.

Les familles des otages et d’autres organismes gouvernementaux ont demandé que les noms ne soient pas divulgués pour les besoins des familles et de leur protection.

Par ailleurs, la BBC a rapporté qu’un responsable du Hamas lui a aussi montré la liste et que parmi les 34 otages listés par le Hamas pour être libérés lors de la première étape d’un éventuel accord de cessez-le-feu, se trouvent de jeunes enfants, 10 femmes et 11 hommes âgés de 50 à 85 ans. Parmi les otages figurant sur la liste se trouvent également des personnes que le Hamas prétend être malades.

Hier, l’agence de presse londonienne Reuters, a rapporté que le Hamas avait approuvé une liste de 34 otages présentée par Israël, qui devraient être libérés dans le cadre d’un éventuel accord. Le cabinet du premier ministre israélien a ensuite démenti cette information.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 100 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités