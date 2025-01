Video exceptionnelle du Raid de Tsahal dans une usine d’arme chimique en Syrie

Par Alain SAYADA pour Israel Actualités Digital

Publié 5 Janvier 2025 20 h 41

Plus de 100 membres des forces spéciales de Shaldag ont effectué un raid et démantelé un complexe souterrain destiné à la fabrication de missiles de précision lors d’une opération en Syrie. L’opération a eu lieu le 8 septembre 2024 (vidéo de Tsahal).

JERUSALEM — Les forces d’élite israéliennes ont mené un raid spectaculaire en Syrie, détruisant en septembre une usine souterraine secrète de missiles à longue portée qui contenait également des informations sur le programme d’armes chimiques de la Syrie, selon les Forces de défense israéliennes (FDI).

L’armée israélienne a révélé pour la première fois la mission jeudi lors d’un appel avec des journalistes.

« Il s’agit de l’une de nos opérations spéciales les plus importantes et les plus complexes de ces dernières années, même au cours de cette année et demie complexe », a déclaré le porte-parole de Tsahal, Nadav Shoshani.

L’armée israélienne a fourni des images spectaculaires des commandos israéliens lors de cette mission audacieuse ainsi que de l’explosion massive du complexe souterrain après que les troupes l’eurent nettoyé.

UN RESPONSABLE ISRAÉLIEN RÉVÈLE COMMENT « VRAIMENT VAINCRE LE HEZBOLLAH »

Des membres des forces spéciales de Tsahal à l’intérieur d’un complexe de missiles syrien en septembre 2024. (Unité du porte-parole de Tsahal)

« L’usine ou l’installation de missiles guidés de précision a été creusée dans le flanc d’une montagne souterraine », a déclaré le porte-parole de Tsahal.

Des informations sur le programme d’armes chimiques de la Syrie ont été découvertes au cours de la mission.

« J’en ai vu certains – des carnets et des documents – et beaucoup d’entre eux contiennent des produits chimiques très spécifiques », a déclaré Shoshani. « L’un d’entre eux était un manuel de chimie qui décrit comment fabriquer un missile à la fin du raid. Les troupes ont démantelé l’installation, y compris les machines et la fabrication, pour assurer la sécurité d’Israël. »

Le régime d’Assad a utilisé à plusieurs reprises des armes chimiques contre sa population pendant la guerre civile qui a déchiré le pays pendant près de 14 ans. Le Hezbollah, mouvement terroriste désigné par les Etats-Unis, a joué un rôle clé en aidant le régime d’Assad pendant la guerre civile.

L’usine a été conçue pour fabriquer entre 150 et 350 missiles par an, dont des missiles à guidage de précision (PGM ), selon l’armée israélienne. Des commandos de l’unité d’élite de l’armée de l’air Shaldag ont participé à la mission. L’armée israélienne a déclaré que 30 soldats syriens ont été tués au cours de l’opération.

Le porte-parole de Tsahal a déclaré aux journalistes que l’opération « visait une usine de missiles guidés de précision financée par l’Iran à l’intérieur du territoire syrien près de la frontière avec le Liban. Cette installation a été conçue pour fabriquer des centaines de missiles stratégiques par an du début à la fin pour le Hezbollah, qui les utilisera dans ses attaques aériennes contre Israël et pour son axe iranien en Syrie.

« En raison du terrain spécifique et du fait que cette installation était souterraine, nous ne pouvions pas opérer depuis la zone aérienne. De plus, le 8 septembre de l’année dernière, en 2024, les forces spéciales ont mené un raid nocturne ciblé sur l’installation. Ce raid a impliqué plus de 100 soldats. Il y avait également des dizaines d’avions, dont des hélicoptères et d’autres types d’avions. Les forces ont été transportées par hélicoptère. »

Des forces spéciales de l’armée de l’air israélienne, Shaldag, ont effectué une descente dans une usine de missiles en Syrie. (Unité du porte-parole de Tsahal)

“Je salue nos combattants héroïques pour l’opération audacieuse et réussie au plus profond de la Syrie”, a déclaré le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu dans un communiqué. “C’est l’une des opérations préventives les plus importantes que nous ayons menées contre les efforts de l’axe iranien pour s’armer afin de nous attaquer ; elle témoigne de notre audace et de notre détermination à agir partout pour nous défendre”.

Après l’ invasion dévastatrice du Hamas en Israël le 7 octobre 2023 , qui a entraîné la mort de plus de 1 200 personnes, dont 40 Américains, Israël a été confronté à des attaques sur plusieurs fronts de la part du régime iranien : le principal sponsor du Hamas, le Hezbollah, les Houthis et le régime renversé de Bachar al-Assad en Syrie .

Amit Segal, analyste politique en chef de la chaîne israélienne Channel 12, a déclaré à Fox News Digital : « Pendant des années, la perspective israélienne a été que l’Iran opérait comme une pieuvre au Moyen-Orient, avec à sa tête le programme nucléaire de Téhéran et les armes les organisations terroristes conventionnelles qui entourent Israël. Le point de vue de Netanyahou était que les armes étaient destinées à harceler et occuper Israël tandis que la tête se précipitait vers la capacité nucléaire, et qu’il était donc préférable de les contenir et de se concentrer sur la menace principale. »

Des responsables de Tsahal observent le déroulement de l’opération. (Unité du porte-parole de Tsahal)

« Cette perception a volé en éclats le 7 octobre, lorsqu’il est devenu évident que les armes n’étaient pas seulement une nuisance, mais une menace existentielle. »

Le raid complexe mené par des commandos sur l’usine souterraine syrienne pourrait également être un coup de semonce pour les installations d’armes nucléaires de la République islamique d’Iran, encastrées dans les montagnes .

« Après un an et quart consacré à couper les bras de la pieuvre, Israël se trouve en 2025 à un carrefour historique pour la confrontation que Netanyahu recherche depuis longtemps et pour laquelle l’histoire le jugera : éliminer la menace nucléaire une fois pour toutes », a noté Segal.

Des terroristes du Hezbollah forment une barrière humaine lors du cortège funèbre du commandant en chef du Hezbollah assassiné, Fuad Shukr, dans la banlieue sud de Beyrouth, le 1er août 2024. (Khaled Desouki/AFP via Getty Images)

Le porte-parole de Tsahal a déclaré que la construction de l’usine de missiles syrienne « a commencé fin 2017 et s’est terminée en 2021 lorsque des machines de fabrication ont été envoyées d’Iran sur le site. La plupart des composants de l’usine proviennent d’Iran ».

D’octobre 2023 à novembre 2024, le Hezbollah a lancé plus de 17 000 projectiles vers Israël, tuant des dizaines d’Israéliens, a déclaré le porte-parole de Tsahal.

Alain SAYADA pour Israel Actualités Digital