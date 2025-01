Nucléaire iranien : un plan d’attaque contre les installations nucléaires iraniennes a été présenté à Joe Biden

Selon les informations d’Axios, le conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, Jake Sullivan, a présenté, au président américain, Joe Biden, lors d’une réunion secrète à la Maison-Blanche qui a eu lieu il y a un mois, des options pour une éventuelle attaque américaine contre les installations nucléaires iraniennes.

Le site américain indique que ce plan d’attaque a été mis en œuvre dans le cas où la République islamique iranienne irait de l’avant dans le développement de leurs armes nucléaires avant l’investiture du président américain élu Donald Trump, le 20 janvier prochain.

Un responsable américain a expliqué à Axios que la réunion à la Maison-Blanche n’avait pas été motivée par de nouveaux renseignements ni n’avait pour but de déboucher sur une décision positive ou négative de Joe Biden. Elle faisait plutôt partie d’une discussion sur une « planification prudente des scénarios » concernant la manière dont les États-Unis devraient réagir si l’Iran prenait des mesures telles que l’enrichissement de l’uranium à 90 % de pureté avant le 20 janvier.

Une autre source a déclaré au site américain qu’il n’y a actuellement aucune discussion active à la Maison-Blanche sur une éventuelle action militaire contre les installations nucléaires iraniennes.

Axios révèle également que certains des principaux collaborateurs de Joe Biden ont fait valoir en interne que deux tendances – l’accélération du programme nucléaire iranien et l’affaiblissement de l’Iran et de ses mandataires dans leur guerre contre Israël – donnent au président américain un impératif et une opportunité de frapper.

En outre, d’autres sources ont rapporté au site américain que certains des collaborateurs de Joe Biden, dont Jake Sullivan, pensent que la dégradation des défenses aériennes et des capacités de missiles de l’Iran, ainsi que l’affaiblissement significatif des mandataires régionaux de l’Iran, amélioreraient les chances d’une frappe réussie et diminueraient le risque de représailles iraniennes et d’escalade régionale.

Il y a un mois, le Wall Street Journal avait informé que le président américain élu, Donald Trump, évaluerait la possibilité de mener des frappes préventives contre l’Iran pour stopper son programme nucléaire iranien.

Eliran COHEN pour Israel Actualités