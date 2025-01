Israël en guerre : les forces de Tsahal interceptent un missile lancé par les Houthis depuis le Yémen

L’armée israélienne a annoncé tôt ce matin dans un communiqué que des sirènes ont retenti dans le centre et le sud d’Israël, dans la nuit de jeudi à vendredi, suite à un missile lancé par les Houthis depuis le Yémen.

Tsahal a indiqué que le missile a été identifié alors qu’il traversait le territoire israélien. Il a ensuite été intercepté par les forces de défense israéliennes.

Des éclats d’obus provenant de l’interception sont tombés à Modi’in. Bien qu’aucun blessé n’ait été signalé à la suite des chutes de débris, le Magen David Adom a rapporté que 12 personnes ont été blessées alors qu’elles se dirigeaient vers des abris, ainsi que neuf victimes de panique.

Les Houthis ont revendiqué l’incident sur Telegram, montrant des vidéos de personnes courant vers des abris sur les réseaux sociaux israéliens.

Cette attaque des milices terroristes Houthis intervient dans un contexte d’intensification du conflit entre Israël et le groupe terroriste yéménite mandaté par la République islamique iranienne. Depuis plus d’une semaine, les Houthis lancent un missile sur Israël presque chaque nuit. L’armée israélienne a intercepté la plupart d’entre eux avant qu’ils n’entrent sur le territoire israélien.

La semaine dernière, L’armée de l’air israélienne a lancé une série de frappes de précision contre des installations stratégiques terroristes contrôlées par les Houthis au Yémen, ciblant notamment l’aéroport international de Sanaa, ses infrastructures de piste, la tour de contrôle et des avions, mais aussi les centrales électriques de Hezyaz et de Ras Kanatib, ainsi que les ports d’Al-Hudaydah, Salif et Ras Kanatib sur la côte ouest.

Mardi, Les milices terroristes Houthis ont affirmé avoir « frappé avec succès » l’aéroport international Ben Gourion et une centrale électrique à Jérusalem — malgré l’interception de l’attaque des Houthis par l’armée de l’air israélienne.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 100 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités