Israël en guerre : un haut responsable du Hamas affirme que les négociations pour un accord de cessez-le-feu à Gaza ont des « de grandes chances d’aboutir »

Mousa Abu Marzook, un haut responsable du Hamas, a déclaré dans une interview au journal qatari Al-Araby Al-Jadeed, que les négociations concernant un accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza, qui doivent avoir lieu demain au Caire, ont de grandes chances d’aboutir.

« Il y a de grandes chances que les négociations réussissent cette fois-ci« , a déclaré Mousa Abu Marzook au média qatari.

Al-Araby Al-Jadeed indique dans son article qu’une délégation du Hamas est arrivée mercredi dans la capitale égyptienne et devrait se rendre à Doha, au Qatar, aujourd’hui pour poursuivre les négociations, qui devraient reprendre demain.

Par ailleurs, le porte-parole du Hamas, Jihad Taha, a déclaré au journal qatari que la délégation au Caire devait rencontrer les médiateurs égyptiens, qataris et turcs afin de conclure les négociations précédentes.

Il a aussi expliqué que la délégation du Hamas a pour objectif de « surmonter les obstacles et les conditions que la partie israélienne a récemment mis en place dans le but de poursuivre l’agression contre notre peuple« .

« Le Hamas traite de manière positive et ouverte toutes les questions d’une manière qui sert les intérêts de tout notre peuple et n’épargnera aucun effort pour arrêter l’agression et la série de massacres, de meurtres et de déplacements, et nous espérons qu’il y aura un accord à moins que l’occupation ne renonce aux conditions qu’elle a récemment posées pour poursuivre l’agression« , a déclaré Jihad Taha à Al-Araby Al-Jadeed.

Les informations dévoilées par le média qatari interviennent dans un contexte de stagnation dans les négociations pour un accord de cessez-le-feu à Gaza.

La semaine dernière, les médias israéliens ont informé que le Hamas refuserait de remettre une liste d’otages, vivants et morts, qui sont censées être libérées dans la première phase de l’accord. Ce refus catégorique du groupe terroriste palestinien aurait conduit à une stagnation des pourparlers concernant ce cessez-le-feu. Ces informations ont ensuite été démenties par le groupe islamique palestinien.

Mardi, la chaine publique israélienne KAN a informé que le Hamas refuserait de libérer 12 des 34 otages convenues lors de la première phase d’un potentiel accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza, proposant à la place de remettre à Israël les corps de 12 personnes enlevées.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 100 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités