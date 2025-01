Israël en guerre : l’armée israélienne annonce que 891 soldats de Tsahal sont morts depuis le 7 octobre 2023

L’armée israélienne a publié aujourd’hui un rapport qui révèle le nombre de décès subis dans ses rangs durant les années 2023 et 2024.

Au cours de ces deux années, 921 soldats israéliens ont perdu la vie. Depuis les évènements du 7 octobre 2023, qui ont conduit à la guerre dans la bande de Gaza et au sud du Liban, 891 combattants israéliens sont décédés.

Sur les 891 décès, 390 ont eu lieu principalement à Gaza en 2024 et 329 en 2023, y compris le 7 octobre. Les autres décès ont eu lieu au Liban et en Cisjordanie.

Le rapport de Tsahal détaille que quelque 558 soldats sont morts en 2023 et 363 en 2024. Sur ces 558 soldats décédés, 512 ont été tués au cours de combats et d’opérations militaires, trois par des attaques terroristes locales, dix par des problèmes de santé naturels et 17 par suicide.

Sur les 363 soldats morts en 2024, 295 ont été tués lors de combats et d’opérations militaires, 11 par des attaques terroristes locales, 13 de problèmes de santé naturels et 21 par suicide.

Parmi les 17 suicides survenus en 2023, 9 étaient des soldats du service obligatoire, 4 étaient des officiers et 9 étaient des réservistes ; parmi les 21 suicides survenus en 2024, 7 étaient des soldats du service obligatoire, 2 étaient des officiers et 12 étaient des réservistes.

Les chiffres sur les suicides dévoilés dans le rapport sont particulièrement alarmants : En 2022, il n’y a eu que 14 suicides dans les rangs de l’armée israélienne. En 2013, 2018 et 2020, les chiffres du suicide étaient à un seul chiffre. Le nombre le plus élevé de suicides au cours des 24 dernières années a été enregistré en 2005, avec 36.

L’armée israélienne a déclaré que tous les suicides constituaient un problème et que l’armée de réservistes avait considérablement augmenté en taille en raison de la guerre, mais qu’elle consacrait des ressources accrues à la résolution du problème pour tous les soldats, en particulier les réservistes.

Ces dernières années, le précédent record de décès de soldats de Tsahal remontait à 2002, avec 235 soldats israéliens décédés.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 100 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités