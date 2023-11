Israël en guerre : Tsahal a pris le contrôle d’un poste clé du Hamas et a détruit 450 cibles du groupe terroriste au cours des dernières vingt-quatre heures

L’armée israélienne a annoncé ce matin dans un communiqué que les forces de Tsahal ont pris possession hier soir d’un poste clé du Hamas dans la bande de Gaza.

Ce poste clé du Hamas comprenait des postes d’observation, de centres d’entraînement pour les terroristes, ainsi que de tunnels utilisés par les terroristes. Au cours de cette opération, un certain nombre de terroristes ont été éliminés.

L’armée israélienne a également indiqué qu’au cours des dernières vingt-quatre heures, les forces de l’aviation de Tsahal ont attaqué environ 450 cibles de l’organisation terroriste Hamas, parmi lesquelles des complexes militaires, des postes d’observation et des postes antichars.

Les forces navales israéliennes ont aussi attaqué le quartier général, les positions de lancement de missiles antichar et d’autres postes d’observation du Hamas.

Dans le cadre des opérations visant à éliminer les terroristes du Hamas, les avions militaires de Tsahal, sous la direction des services de renseignement d’Amman et du Shin Bet, ont tué d’autres commandants du Hamas, parmi lesquels Jamal Musa, responsable de la sécurité spéciale du Hamas.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 260 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 3007 blessés. Plus de 200 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités