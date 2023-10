Israel en guerre : Tsahal affirme que l’Iran a poussé le Hezbollah a attaqué Israël

Israël en guerre : Tsahal affirme que l’Iran a poussé le Hezbollah a attaqué Israël

Daniel Hagari, le porte-parole de Tsahal, a déclaré aujourd’hui que L’Iran a ordonné hier au Hezbollah d’intensifier ses attaques contre Israël.

Le porte-parole de l’armée israélienne a également affirmé que la décision de Tsahal d’évacuer les localités israéliennes qui se trouvent à la frontière du Liban avaient pour but de « réduire les chances de mettre des vies en danger et pour permettre à l’armée israélienne de mener des opérations offensives si nécessaire« .

Daniel Hagari a aussi prévenu le groupe terroriste libanais, affirmant que si « le Hezbollah tente de nous tester, la réponse sera mortelle« .

Depuis le début de la guerre, le risque d’un affrontement entre Israël et le Hezbollah est de plus en plus probable. Lloyd Austin, le Secrétaire d’État à la Défense, a exhorté son homologue israélien Yoav Gallant d’éviter une attaque préventive contre le Hezbollah.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 260 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi 3007 blessés. Plus de 100 civils israéliens dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

