Israël en guerre : Tsahal confirme l’élimination de Mohamed Deif, le terroriste derrière les massacres du 7 octobre

L’armée israélienne a confirmé aujourd’hui l’élimination de Mohamed Deif, le commandant des brigades Al-Qassam, la branche armée du Hamas, suite à l’opération militaire de Tsahal le visant le 13 juillet dernier à Khan Yunès, au sud de la bande de Gaza.

Lors de cette opération, des avions de chasse de Tsahal avaient frappé la région de Khan Yunès, visant Mohammed Deif et Rafah Salama, le commandant de brigade du Hamas dans la ville du sud de Gaza. Durant deux semaines et jusqu’à aujourd’hui, l’armée israélienne n’avait pas communiqué sur la possible mort de Mohammed Deif lors de cette attaque, en raison d’un contexte d’incertitude et de dénégations du Hamas concernant le sort de leur leader.

L’armée a déclaré qu’elle n’avait reçu que ces dernières heures des renseignements supplémentaires, confirmant avec une certitude totale la mort de Mohammed Deif, sachant que les services de défense israéliens étaient convaincus depuis deux semaines que sa frappe aérienne l’avait tué.

Des sources de Tsahal ont également indiqué que certains membres du Hamas et du Hezbollah savaient depuis un certain temps que Mohammed Deif était mort, mais que d’autres ne le savaient peut-être pas étant donnés que certains assaillants du groupe terroriste palestinien sont actuellement coupées du réseau opérationnel plus large du Hamas.

Né dans les années 1960 au sud de Gaza, dans le camp de réfugiés de Khan Yunès, Mohamed Deif était l’architecte principal des massacres du 7 octobre qui se sont déroulés sur le sol israélien et fut l’un des plus grands ennemis de l’État d’Israël.

Dirigeant la branche militaire du Hamas depuis 2002, Mohammed Deïf fut le responsable de nombreuses attaques terroristes contre l’État d’Israël. Il était aussi à l’origine de la construction des tunnels dans la bande de Gaza. Il avait échappé à plusieurs assassinats ciblés israéliens, notamment en 2006 lors d’une attaque aérienne ou il perd un bras et une jambe, ainsi qu’en 2014 ou il échappe au largage de cinq bombes anti bunkers.

Cette annonce de Tsahal intervient un jour après l’annonce par le Hamas de l’élimination d’Ismaïl Hanyeh, chef du bureau politque du groupe islamique palestinien, tué par un tir de missile attribué à Israël à Téhéran.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 115 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités