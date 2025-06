Israël en guerre : Tsahal révèle dans un rapport comment le Hamas détourne l’aide humanitaire à Gaza

Dans un rapport publié aujourd’hui, l’armée israélienne, qui se base sur « une analyse approfondie d’un large éventail d’informations » a dévoilé comment le Hamas détourne « systématiquement » l’aide humanitaire qui entre dans la bande de Gaza.

« Depuis le début de la guerre, le Hamas a perçu l’aide humanitaire comme une opportunité et s’est défini comme responsable de son acheminement dans de vastes zones de la bande de Gaza, tout en tirant profit des organisations humanitaires internationales. Ainsi, pendant la guerre, des terroristes du Hamas ont rejoint les camions d’aide, secrètement ou ouvertement, dans le but de boycotter et de prendre le contrôle de l’aide entrant dans la bande de Gaza« , a indiqué Tsahal dans son rapport.

Plus précisément, l’armée israélienne a révélé qu’à chaque étape de l’aide humanitaire acheminée vers la bande de Gaza, le Hamas s’est systématiquement réservé une part significative, entre 15 % et plus de 25 %, pour financer ses opérations terroristes, soit en distribuant ces ressources à ses membres, ou soit encore en les revendant à des prix abusifs.

Le Hamas a aussi organisé un trafic de cigarettes, un produit très recherché, mais souvent interdit d’entrée dans le territoire palestinien. Le groupe terroriste palestinien profite de ce manque pour organiser de la contrebande, puis revendre ces produits à un prix jusqu’à 10 fois supérieur, générant d’importants profits. Il a même interdit aux commerçants indépendants de vendre ces produits, dans le but de garder le monopole.

Par ailleurs, Tsahal ajoute que les commerçants qui veulent faire entrer des marchandises dans la bande de Gaza doivent payer des « droits » ou des pots-de-vin au Hamas, qui s’en sert ensuite pour financer ses activités.

En outre, le rapport dévoile également que des sommes d’argent envoyées depuis des pays étrangers, notamment via l’Iran ou via des organisations caritatives et qui sont présentées comme de l’aide humanitaire, finissent entre les mains du Hamas. Ces fonds sont transférés via un système clandestin appelé « hawala », qui permet des transferts d’argent sans traces bancaires. Le Hamas les utilise pour acheter de l’aide, puis la revendre, ou payer ses membres et poursuivre ses activités militaires, tout en déguisant cela en aide humanitaire.

L’armée israélienne affirme aussi dans son rapport que ce détournement de l’aide humanitaire a eu des conséquences économiques pour le Hamas qui a pu générer plusieurs centaines de millions de dollars. Néanmoins, l’arrêt de l’entrée de l’aide humanitaire dans la bande de Gaza début mars, conformément aux directives de l’échelon politique israélien, a entraîné une baisse significative des bénéfices du Hamas, ce qui a entraîné d’importantes difficultés financières pour l’organisation terroriste, au point que celle-ci a été contrainte de réduire, voire de cesser, le versement des salaires de certains de ses membres.

Enfin, Tsahal a informé avoir mis en place plusieurs mesures pour contrer le détournement de l’aide humanitaire par le Hamas, notamment l’enregistrement officiel des ONG autorisées à acheminer de l’aide, la vérification renforcée des camions, avec inspections approfondies aux points de passage, la distribution sécurisée directement par des ONG internationales ou des civils locaux non affiliés au Hamas ainsi que l’amélioration des contrôles de sécurité aux points de passage et l’élaboration d’une procédure de sanctions pour les organisations ne remplissant pas ces conditions.

La publication de ce rapport intervient après que Le Hamas a attaqué hier soir un bus de la Fondation humanitaire pour Gaza (organisation civilo-internationale chargée d’acheminer et de distribuer de l’aide humanitaire aux civils gazaouis, en coordination avec des acteurs non affiliés au Hamas) transportant plus de deux douzaines de membres et de volontaires locaux, causant la mort d’au moins cinq personnes et faisant plusieurs blessés. Des membres de l’organisme humanitaire auraient aussi été pris en otage par les terroristes palestiniens.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 55 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités