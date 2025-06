Nucléaire iranien : l’AIEA affirme officiellement que l’Iran viole ses obligations nucléaires

Le Conseil des gouverneurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), composé de 35 pays, a adopté aujourd’hui une résolution déclarant officiellement que l’Iran viole ses obligations de non-prolifération nucléaire.

Il s’agit de la premère résolution de ce type pour l’AIEA depuis près de 20 ans.

« Le conseil estime que les nombreux manquements de l’Iran à ses obligations depuis 2019 de fournir à l’Agence une coopération complète et opportune concernant les matières et activités nucléaires non déclarées dans plusieurs sites non déclarés en Iran… constituent un non-respect de ses obligations en vertu de son accord de garanties avec l’Agence« , indique le texte de la résolution du conseil de l’Agence internationale de l’énergie atomique qui a été consulté par l’agence de presse londonienne Reuters.

Cette résolution soumise par les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France et l’Allemagne a été approuvée par 19 pays avec seulement trois oppositions de la part de la Russie, la Chine et du Burkina Faso. Onze autres pays se sont abstenus.

Une telle résolution pourrait ouvrir la voie à l’activation du mécanisme de « snapback », c’est-à-dire au rétablissement de toutes les sanctions du Conseil de sécurité de l’ONU contre l’Iran, qui ont été levées en vertu de l’accord nucléaire de 2015 signé à Vienne.

Lors d’une visite dans la province d’Ilam, situé à l’ouest de l’Iran, le président iranien Masoud Pezeshkian a réagit la résolution de l’AIEA en affirmant que la République islamique iranienne va poursuivre ses activités d’enrichissement d’uranium.

« Même s’ils détruisent nos installations avec des bombes, les connaissances et les capacités restent dans nos esprits et nous reconstruirons tout ce qu’ils détruiront. Nous resterons sur notre voie, nous continuerons l’enrichissement et nous ne reculerons pas de notre trajectoire actuelle« , a déclaré le dirigeant iranien.

Cette résolution intervient dans un contexte extrêmement tendu lié aux difficultés des négociations entre les États-Unis et l’Iran pour un accord nucléaire et alors que les médias américains ont informé ce matin qu’Israël pourrait frapper dans les prochaines heures l’Iran, sans le soutien de l’administration américaine.

Eliran COHEN pour Israel Actualités