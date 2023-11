Israël en guerre : Tsahal s’empare du palais de justice de Gaza, une institution contrôlée par le Hamas

Les combattants de Tsahal ont pris le contrôle du palais de justice de Gaza, une des institutions contrôlées par l’organisation terroriste du Hamas.

Cet édifice qui a été financé par le Qatar, était utilisé par le Hamas pour statuer sur les exécutions, la persécution des personnes LGBT et l’application de la charia.

Depuis la semaine dernière, Tsahal a pris le contrôle d’un nombre important d’institutions du groupe terroriste islamique dans la bande de Gaza, notamment le parlement du Hamas, le bâtiment du gouvernement du Hamas, le quartier général de la police du Hamas, mais aussi le port de Gaza contrôlé par le Hamas.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 364 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 3007 blessés. Plus de 200 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités