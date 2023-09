Israël et le Japon signent un accord économique et d’innovation

Le ministre israélien de l’Économie et de l’Industrie, Nir Barkat, et son homologue japonais Yasutoshi Nishimura, se sont rencontrés aujourd’hui à Tel Aviv et ont signé un accord économique et d’innovation entre leurs pays.

« Il existe un énorme potentiel pour que les entreprises japonaises investissent en Israël et renforcent leurs échanges commerciaux avec l’une des principales économies mondiales. Nos nations partagent des liens historiques et culturels profondément enracinés, fondés sur des valeurs communes et des mentalités innovantes », a déclaré Nir Barkat.

Le ministre israélien a ajouté que « son ambition est d’approfondir les liens entre Israël et le Japon, en reconnaissant l’énorme potentiel inexploité » et qu’il souhaite « collaborer étroitement avec le ministre Nishimura pour y parvenir ».

Nir Barkat a également rencontré le ministre japonais de la Transformation numérique et le ministre japonais des Finances.

Israël et le Japon ont convenu en novembre 2022 dernier de signer un accord de libre-échange qui, selon le premier ministre de l’époque, Yair Lapid, impliquerait des réductions sur les produits et marchandises en provenance du Japon au profit du marché israélien et une augmentation des exportations israéliennes vers le Japon.

Eliran COHEN pour Israel Actualités