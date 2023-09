Le ministre israélien des Affaires étrangères affirme qu’Israël veut un accord de libre-échange avec Bahreïn

Lors d’une interview au journal bahreinien Al-Ayyam, Eli Cohen, le ministre israélien des Affaires étrangères, a déclaré qu’Israël cherche à sceller l’établissement d’une zone de libre-échange avec le Bahreïn. Le plus haut diplomate israélien est d’ailleurs actuellement en visite dans l’État du Golfe.

« Notre vision du Moyen-Orient est celle dans laquelle les gens vivent en paix et en sécurité. L’objectif est d’assurer la prospérité économique et de créer une nouvelle réalité », a déclaré Eli Cohen.

Interrogé sur l’importance d’un accord de libre-échange entre Israël et le Bahreïn, Eli Cohen a cité la Torah, affirmant que « le livre d’Ézéchiel traitait du commerce entre le Royaume d’Israël et les princes arabes et, bien entendu, nous aspirons à renouveler cette histoire et à créer des corridors commerciaux en mettant l’accent sur les bénéfices des relations ».

En outre, Lors de sa visite dans l’État du Golfe, Eli Cohen a rencontré l’ambassadeur américain au Bahreïn, Steven Bondy et le commandant du commandement central des forces navales américaines, le vice-amiral Brad Cooper, à la base de la Cinquième Flotte à Bahreïn.

Le ministre israélien va aussi durant sa visite inaugurer le siège permanent de l’ambassade israélienne dans le royaume du Golfe et signer un certain nombre de protocoles d’accord entre les deux pays.

Il devrait également rencontrer le roi de Bahreïn Hamad bin Isa Al Khalifa.

Eliran COHEN pour Israel Actualités