Israel : Un traître au coeur de l’Etat. Un ex-ministre israélien inculpé d’espionnage pour l’Iran

Gonen Segev est soupçonné de donner des informations sur les sites de défense en Israël à ses gestionnaires iraniens. Le tribunal a donné la possibilité de communiquer sur l’arrestation par l’Agence de sécurité israélienne (ISA) le mois dernier de l’ancien ministre Gonen Segev soupçonné d’avoir aidé un ennemi en temps de guerre et d’espionnage contre Israël.

À la suite d’une enquête, le procureur de l’État du district de Jérusalem (criminel) a déposé un acte d’accusation le 15 juin pour ces infractions et de nombreuses infractions consistant à donner des informations à un ennemi. L’acte d’accusation a été autorisé par le procureur général et le procureur de l’Etat.

Segev, qui a vécu au Nigeria ces dernières années, s’est rendu en Guinée équatoriale en mai 2018. Il a été transféré en Israël à la demande de la police israélienne après que la Guinée équatoriale lui eut refusé l’entrée en raison de son casier judiciaire.

Segev a été arrêté pour être interrogé par l’ISA et la police dès son arrivée en Israël, après que des informations aient été recueillies, laissant soupçonner que Segev était en contact avec les services de renseignement iraniens et les aidait dans leurs activités contre Israël.

L’enquête menée par l’ISA et la police a permis de soupçonner que Segev avait été recruté et avait agi en tant qu’agent du renseignement iranien. L’enquête a révélé qu’en 2012, des contacts avaient été pris entre Segev et des parties à l’ambassade iranienne au Nigéria, et il a ensuite voyagé deux fois en Iran pour rencontrer ses opérateurs, dont l’identité en tant qu’agent du renseignement lui était claire.

Source : israelValley & Globes