La compagnie aérienne United Airlines va reprendre ses vols vers Israël en mars

United Airlines va reprendre ses vols vers Israël en mars

United Airlines a annoncé mardi qu’elle reprendrait ses vols vers Israël le mois prochain, devenant ainsi la première compagnie aérienne américaine à renouveler son service vers Tel-Aviv, interrompu à plusieurs reprises en raison de la guerre entre Israël et le Hamas.

Le transporteur basé à Chicago reprendra ses vols vers Israël depuis l’aéroport international Liberty de Newark le 15 mars, avec un service quotidien débutant deux semaines plus tard, le 29 mars.

Le gouverneur du New Jersey, Phil Murphy, un démocrate, a salué la décision d’United de reprendre le service sans escale vers Tel Aviv après les interruptions de service suite aux attentats terroristes du 7 octobre perpétrés par le Hamas.

« La semaine dernière, j’ai discuté avec les dirigeants de la compagnie aérienne, à la suite de ma rencontre avec le président israélien Isaac Herzog, des conséquences négatives de l’absence de vols. Israël reste un allié essentiel et un partenaire économique pour notre État », a déclaré M. Murphy.

« Cette mesure importante atténue les difficultés de déplacement des entreprises, de la communauté juive et de bien d’autres personnes dans le New Jersey et permettra aux familles de voyager pour voir leurs proches ou les héberger à temps pour la fête de la Pâque. »

Le chef de la minorité au Sénat, Chuck Schumer (DN.Y.), a félicité United pour « son engagement à desservir Tel-Aviv et à être la première grande compagnie aérienne américaine à reprendre ses vols vers Tel-Aviv cette année, ce qui sera suivi par la reprise des vols de Delta le 1er avril ».

« J’exhorte American Airlines et les autres compagnies aériennes à rétablir le service vers Tel-Aviv le plus rapidement possible », a déclaré Schumer.

« Ces vols qui rétablissent les possibilités de voyage entre New York, les États-Unis et Israël sont essentiels pour l’économie israélienne, pour les Américains qui sont impatients de recommencer à voyager en Israël et pour les relations américano-israéliennes. »

Avant le déclenchement de la guerre, United proposait le plus grand nombre de vols vers Israël de tous les transporteurs américains, avec 14 vols hebdomadaires au départ de la seule région de New York ainsi qu’un service au départ de Chicago, San Francisco et Washington, DC

« United s’est engagé depuis longtemps à desservir Tel-Aviv, et ce retour fera de United la première compagnie aérienne américaine à reprendre le service cette année », a déclaré la compagnie aérienne.

United a indiqué qu’elle reprendrait des vols supplémentaires vers Israël en fonction de la demande.

Delta Airlines avait annoncé qu’elle reprendrait ses vols vers Israël en avril. American Airlines ne dessert toujours pas Israël et n’a pas annoncé quand elle prévoit de reprendre ses vols.

Les mesures prises par United et Delta mettront fin au monopole dont jouissait El Al, le transporteur phare d’Israël, sur la lucrative route transatlantique pendant la majeure partie des 15 mois de guerre, qui ont fait grimper en flèche les tarifs sur fond d’accusations de prix abusifs.

Israel Actualités avec JForum.fr et worldisraelnews.com

