La grande famille de l’ASI vient de perdre un être cher, un de ses piliers les plus solides, aussi discret qu’efficace, dont la bonté, le dévouement et l’abnégation accompagnaient chacun de ses actes.

Paul Solere zal était l’élégance et le raffinement, la droiture et l’honnêteté, la grandeur d’âme et l’amour du prochain.