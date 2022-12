L’ambassadeur d’Israël à l’ONU présente une exposition montrant l’expulsion des juifs des pays arabes comme la vraie « nakba »

L’ambassadeur d’Israël auprès des Nations Unies, Gilad Erdan, a inauguré hier au siège de l’ONU une exposition mettant en lumière l’expulsion des Juifs des pays du Moyen-Orient, qualifiant l’histoire de ces réfugiés juifs de « vraie Nakba ».

La vitrine de l’exposition présente des documents historiques qui illustrent la vie des Juifs dans les pays arabes et en Iran et leur histoire, qui ont été interrompues à la suite du plan de partition de l’ONU dans lequel un État juif et un État arabe ont été votés le 29 novembre 1947, ce qui a conduit à La guerre d’indépendance d’Israël six mois plus tard, le 15 mai 1948.

Le lendemain de la décision de l’ONU, les pays arabes qui ont refusé le plan de partage, ont commencé à expulser les juifs avec violence et brutalité, et des centaines de milliers de juifs ont été forcés de fuir, laissant leur vie derrière eux.

« Ceux qui ont vraiment souffert de la ‘Nakba’ suite à la décision de l’ONU étaient des Juifs – près d’un million ont été expulsés des pays arabes et d’Iran. Depuis le vote du 29 novembre 1947 que les Arabes ont rejeté, les Nations Unies ont raconté une histoire complètement fausse sur le « désastre » que les palestiniens ont provoqué sur eux-mêmes« , a déclaré Gilad Erdan.

L’ambassadeur israélien à l’ONU a ajouté qu’il continuera à se battre « pour la vérité et contre le faux récit que les palestiniens et leurs partisans propagent« .

L’exposition, dont le lancement coïncide également avec la journée de commémoration du départ et l’expulsion des Juifs des pays arabes, qui est célébrée chaque année en Israël depuis 2014, sera présentée durant une semaine.

Eliran COHEN pour Israel Actualités