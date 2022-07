L’armée américaine réussi un test d’interception grâce à un système de défense se basant sur l’intercepteur israélien Tamir

Sur le terrain d’essai de White Sands aux États-Unis, dans l’État du Nouveau-Mexique, un test a été effectué avec succès sur un prototype du système d’interception à moyenne portée de l’armée américaine.

Le prototype du système MRIC utilise le radar GATOR et le système de commande et de contrôle CAC2S, ainsi que le Dôme de fer israélien et son intercepteur Tamir, dans le cadre d’un nouveau système de défense aérienne adapté aux besoins du Corps des Marines.

« L’expérience a prouvé que nous disposions d’une capacité pertinente« , a déclaré Don Kelly, chef de projet au Département de la défense aérienne (GBAD) de la Marine Corps Land Administration.

Moshe Fattal, chef du département de Homa du Mapat au ministère de la Défense israélienne, a affirmé que « l’expérience réussie a prouvé que l’intercepteur Tamir du Dôme de fer, avec son alignement au sol, peut s’intégrer rapidement et efficacement dans n’importe quel système de défense aérienne pertinent et intercepter une variété de menaces aériennes dans des scénarios difficiles et complexes. Nous saluons toute coopération dans le domaine de la défense aérienne avec les armes de l’armée américaine. »

Eliran COHEN