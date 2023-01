Le conseil de sécurité de l’ONU va réunir aujourd’hui pour discuter de la visite d’Itamar Ben Gvir au mont du Temple

Le Conseil de sécurité des Nations unies va se réunir aujourd’hui pour discuter de la visite du ministre israélien de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir plus tôt cette semaine sur le mont du Temple.

L’envoyé palestinien de l’ONU, Riyad Mansour, a d’ailleurs écrit hier une lettre au Japon, qui assure ce mois-ci la présidence du Conseil de sécurité, dénonçant la « prise d’assaut de la mosquée Al Aqsa » par Itamar Ben-Gvir.

« Le Conseil de sécurité doit condamner et exiger l’arrêt immédiat de toutes les agressions d’Israël, la puissance occupante, contre le peuple palestinien et ses lieux saints, en particulier à Jérusalem. Seule une action aussi urgente et sérieuse peut éviter l’explosion violente et la guerre de religion que ce gouvernement israélien et ses extrémistes haineux et racistes menacent de provoquer« , a déclaré Riyad Mansour.

L’ambassadeur d’Israël auprès des Nations unies, Gilad Erdan, qui prononcera un discours devant le Conseil de l’ONU au cours de la session, a réagi sur son compte Twitter à la venue d’Itamar Ben Gvir sur le mont du Temple, estimant qu’un « juif visitant le site le plus sacré du judaïsme ne s’écarte pas du statu quo et « quiconque dit le contraire met en péril la sécurité et la stabilité »

Hier, Ned Price, le porte-parole du département d’État américain, a qualifié d' »inacceptable » la visite d’Itamar Ben-Gvir sur le mont du Temple.

Eliran COHEN pour Israel Actualités