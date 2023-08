Le conseiller américain à la sécurité nationale affirme que « le chemin est encore long à parcourir » pour parvenir à un accord de paix entre Israël et l’Arabie saoudite

Jake Sullivian, le conseiller américain à la sécurité nationale, a déclaré hier lors d’un point presse que l’accord de normalisation entre Israël et l’Arabie saoudite n’arrivera pas prochainement.

« Nous avons encore un long chemin à parcourir compte tenu de tous les éléments de ces discussions. Nous n’attendons donc pas d’annonce sous peu à ce sujet« , a indiqué le conseiller américain.

Jake Sullivan a déclaré qu’il restait encore des « questions hautement techniques » à négocier entre les trois pays.

Concernant la demande de l’Arabie saoudite visant à obtenir (dans le cadre d’un possible accord de paix entre Israël et le royaume saoudien) le soutien des États-Unis à un programme nucléaire civil, Jake Sullivan a déclaré qu’il souhaiterait d’abord consulter la position de l’Agence internationale de l’énergie atomique.

Le conseiller américain à la sécurité nationale s’est rendu à Riyad à plusieurs reprises au cours des six derniers mois dans le but de négocier un accord de paix entre Israel et l’Arabie saoudite dirigé par les États-Unis.

Eliran COHEN pour Israel Actualités