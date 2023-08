Des centaines d’anciens combattants de Tsahal vont devenir des éducateurs spécialisés sur la Shoah à l’étranger

Selon les informations d’Israel Hayom, des centaines d’anciens soldats de Tsahal deviendront bientôt des éducateurs sur l’Holocauste dans le cadre d’un programme de l’Organisation Sioniste Mondiale destiné à maintenir vivante la mémoire et à sensibiliser l’opinion à l’antisémitisme.

Les futurs éducateurs – bénévoles de l’association à but non lucratif Heroes for Life – se rendront en délégations dans plus d’une douzaine de destinations pour apporter aux communautés les histoires des survivants de la shoah et des Justes parmi les Nations.

Ils seront formés par l’initiative Zikaron BaSalon (littéralement « mémoire dans le salon ») spécialisée dans la commémoration de l’Holocauste qui encourage les survivants à partager leurs histoires en petits groupes.

Plusieurs délégations devraient déjà décoller dans les semaines à venir, et d’autres devraient se rendre tout au long de l’année, notamment au Mexique, au Guatemala, au Panama, au Costa Rica, en Inde, au Vietnam et au Népal.

L’un des volontaires de ce programme a déclaré à Israel Hayom que « les histoires de la Shoah sont choquantes et intemporelles et il est important qu’elles soient entendues dans le monde entier« .

Eliran COHEN pour Israel Actualités