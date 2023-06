Le président de la République de Chypre affirme qu’un « partenariat stratégique » s’est créé entre Israël, Chypre et la Grèce

Nikos Christodoulides le président de la République de Chypre, a déclaré hier lors du Forum hellénique israélien en cours à Nicosie, que la relation entre Chypre, la Grèce et Israël est devenue une relation stratégique, basée sur une vision commune partagée d’une Méditerranée orientale prospère.

« Notre coopération trilatérale a considérablement évolué depuis sa création et nous pouvons dire avec fierté qu’il ne s’agit que d’un partenariat stratégique », a affirmé le président Nikos Christodoulides.

Le président chypriote a ajouté que « pour la République de Chypre, le renforcement et l’approfondissement de nos relations déjà excellentes avec Israël, toujours en coopération avec la Grèce bien sûr, font partie d’une stratégie holistique en ce qui concerne notre politique étrangère, qui a pour priorité la coopération avec tous pays de la région partageant les mêmes idées. »

La conférence de trois jours, organisée par le Centre mondial B’nai B’rith en coopération avec le Centre chypriote pour les affaires européennes et internationales, l’Université de Nicosie et l’Institut des relations internationales (IDIS) de l’Université Panteion d’Athènes, intervient dans un contexte de relations naissantes entre Israël et Chypre et la Grèce dans divers domaines, notamment l’énergie, la défense, le tourisme, la haute technologie et la cybersécurité.

Ce forum intervient également au milieu de la construction d’une « autoroute de l’énergie » qui reliera les réseaux électriques nationaux d’Israël, de Chypre et de Grèce.

Les liens entre les trois pays ont reçu un nouvel élan plus tôt cette année lorsque des législateurs des États-Unis, de Grèce, de Chypre et d’Israël se sont rencontrés par vidéoconférence pour faire progresser les liens et ont réaffirmé leur engagement en faveur de la sécurité et de la prospérité des trois pays alliés de la Méditerranée orientale.

Le forum hellénique israélien, qui comprendra des sessions plénières sur la coopération en matière de défense et d’énergie, ainsi que sur l’impact de la guerre en Ukraine sur le Moyen-Orient, se tient pour la première fois à Chypre après avoir eu lieu à Jérusalem il y a quatre ans, puis à Athènes l’année dernière.

Eliran COHEN pour Israel Actualités