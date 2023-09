Les forces israéliennes arrêtent treize personnes recherchées dans toute la Judée-Samarie

Les forces de Tsahal, du Shin Beth et de la police des frontières ont arrêté hier soir 13 personnes recherchées dans toute la Judée-Samarie.

Les combattants israéliens ont arrêté quatre personnes recherchées et ont confisqué deux armes de type M-16, une arme improvisée, un fusil Airsoft, des munitions et du matériel militaire dans le village d’Aqab. Au cours de cette opération, des suspects ont lancé des pierres, des cocktails Molotov et des bouteilles de peinture sur les forces qui ont riposté en prenant des mesures pour disperser les émeutiers.

Les soldats israéliens ont arrêté une personne recherchée et ont confisqué une arme de type M-16, un pistolet et quatre cartouches dans la ville d’Hébron.

Les forces israéliennes ont arrêté deux personnes recherchées et ont confisqué deux bombes artisanales et des munitions dans le camp de réfugiés d’Al Aida. Lors de cette opération, des suspects ont lancé des pierres sur les forces qui ont riposté en prenant des mesures pour disperser les émeutiers.

Les troupes israéliennes ont arrêté six personnes recherchées dans la ville de Naplouse, dans le village de Beit Omer et dans les camps de réfugiés de Qalandiya, El-Arov et Eleza.

Les 13 personnes arrêtées et les armes confisquées ont été transférées pour complément d’enquête par les forces de sécurité.

Il n’y a eu aucune victime parmi les forces israéliennes.