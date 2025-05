Les libertés bafouées au Maghreb : l’exemple inquiétant de la Tunisie

Par Israël Actualités

Alors que les dérives autoritaires s’accentuent dans plusieurs pays du Maghreb, notre diplomatie reste silencieuse. Un événement symbolique de cette inquiétante évolution a eu lieu récemment :

l’intellectuel français Bernard-Henri Lévy a été condamné par contumace en Tunisie à plus de 30 ans de prison — une décision aussi opaque qu’inquiétante, dans la mesure où les charges retenues n’ont pas été rendues publiques de façon transparente.

Qu’on l’apprécie ou non, il s’agit là d’un citoyen français de confession Juive reconnu à l’international. Cette condamnation soulève une question grave : peut-on encore voyager sereinement dans des pays où l’arbitraire judiciaire menace quiconque exprime des opinions contraires à celles du pouvoir ?

En Tunisie, la liberté d’expression semble de plus en plus muselée. Des personnes peuvent être arrêtées, poursuivies, voire condamnées, simplement pour des propos critiques sur les réseaux sociaux. Cette dérive autoritaire transforme progressivement un pays autrefois perçu comme ouvert et tolérant en un espace de répression larvée.

Il ne s’agit pas ici d’un appel au boycott, mais d’un avertissement lucide à l’attention de nos coreligionnaires et compatriotes : prudence. Le temps des étés à Djerba, des balades à Hammamet ou des visites nostalgiques à La Goulette semble révolu. La Tunisie au parfum de jasmin, celle des souvenirs d’enfance et de cohabitation harmonieuse, s’éloigne chaque jour un peu plus.

Quant à l’Algérie, la question ne se pose plus depuis longtemps : les juifs n’y sont pas les bienvenus sans autorisation spéciale. Cela témoigne aussi d’un rejet persistant, hérité de l’indépendance, qui reste aujourd’hui d’une grande violence symbolique.

Nous appelons donc les autorités françaises notamment le Président de la République Emmanuel Macron à se saisir de cette situation et à défendre, sans ambiguïté, la liberté d’expression et les droits fondamentaux de tous les citoyens, où qu’ils soient. Car le silence, face à de telles dérives, revient à s’en faire le complice.

Israel Actualités