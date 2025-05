Nucléaire iranien : Marco Rubio exige que l’Iran autorise des inspecteurs américains à se rendre sur les sites nucléaires iraniens

Lors d’une interview accordée hier soir à Fox News, le secrétaire d’État américain, Marco Rubio, a affirmé que L’Iran doit « abandonner » l’enrichissement d’uranium et le développement de missiles à longue portée et qu’il devrait autoriser les inspecteurs américains à visiter ses installations nucléaires et y compris militaires.

« L’une des failles de l’accord d’Obama [l’accord de Vienne sur le nucléaire iranien signé en 2015] était que les inspecteurs ne pouvaient pas vérifier les sites militaires — et c’est exactement là qu’on construirait une bombe« , a indiqué Marco Rubio.

Le secrétaire d’État américain a également déclaré que les dirigeants de la République islamique iranienne « doivent cesser de parrainer des terroristes, doivent cesser d’aider les Houthis au Yémen, doivent cesser de construire des missiles à longue portée qui n’ont d’autre but que de posséder des armes nucléaires, et ils doivent cesser de procéder à l’enrichissement de l’uranium« .

En outre, Marco Rubio a expliqué que l’Iran devrait importer de l’uranium enrichi pour son programme d’énergie nucléaire plutôt que de l’enrichir à quelque niveau que ce soit.

« Si vous avez la capacité d’enrichir à 3,67 %, il ne faut que quelques semaines pour atteindre 20 %, puis 60 %, puis les 80 et 90 % dont vous avez besoin pour une arme », a-t-il affirmé.

Les déclarations du secrétaire d’État américain soulignent les principales divisions qui subsistent dans les négociations actuelles entre les États-Unis et l’Iran.

Ces négociations indirectes visent à conclure un accord qui empêcherait l’Iran d’acquérir l’arme nucléaire, tout en levant les sanctions économiques paralysantes des États-Unis contre la République islamique.

Par ailleurs, un haut responsable iranien a déclaré hier à Reuters que le quatrième cycle de négociations prévu à Rome samedi avait été reporté et qu’une nouvelle date serait fixée en fonction de « l’approche de l’establishment américain ».

Eliran COHEN pour Israel Actualités