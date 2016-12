C’est curieux! Tous les médias, et je l’ai entendu sur Europe1, RTL, RMC, France Info, BFM, I télé et sans doute d’autres que je n’ai pas écouté, tous, disais-je, n’ont pas manqué de nous signaler la mort d’un palestinien, après des heurts avec Tsahal, à Jérusalem est.

Des heurts! On ne dit pas

« Des provocations »

C’est inouï!

Comme ce genre d’infos est précis!

Mais quand un israélien se fait poignarder, qu’un palestinien met le feu ou précipite sa voiture ou son camion sur des piétons, personne n’en parle.

Et quand l’ONU s’apprête à voter l’arrêt des constructions en Judée Samarie, aucun ne manque à l’appel.

Quand je pense que dans nos rangs, il existe des crétins qui trouvent intelligents de critiquer Israël, sous couvert d’humanisme ou autre théorie gauchiste.

Que l’ONU et tous les BDS se rassurent. Ils vont pouvoir bavasser, car, en aucun cas, Israel ne cessera d’avancer.

Personne ne dictera sa conduite à un état libre et indépendant.

Quand Israel avance c’est le monde qui avance!

ENVERS ET CONTRE TOUS!!!

Comme dit la sagesse populaire:

« Mon D gardez moi de mes amis, mes ennemis je m’en charge. »

Jamais proverbe ne nous aura autant collé à la peau.

Hélas! Seuls les serpents muent.

René SEROR