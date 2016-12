Alerte en Israel sur les arnaques aux options Binaires

A la suite de plusieurs demandes d’autorités de régulations étrangères d’enquêter sur des sociétés d’options binaires israéliennes, l’Autorité des valeurs mobilières israélienne a reçu des centaines de plaintes de la part de particuliers, à la fois des Israéliens et des étrangers, victimes d’arnaques généralisées dans ce secteur révèle le site Globes.

Un ancien avocat israélien âgé de 70 ans a été tenté et a investi par l’intermédiaire d’une société israélienne d’options binaires. Il se décrit lui-même comme ne comprenant pas le marché des valeurs mobilières et a donc investi donc selon les recommandations de la compagnie. Il a transféré son argent à l’entreprise après avoir reçu des assurances sur le fait que l’investissement était « sans risque » et que « ses opérations seraient protégées contre toute perte. »

Le résultat de cet investissement a été que l’avocat a perdu environ 400 000 NIS et n’a pas pu obtenir en retour un seul shekel. La société lui a avancé qu’il devait continuer à investir pour atteindre un certain niveau de rendement. Il a accepté et a continué à investir, aspiré par cette spirale trompeuse.

Dans un autre cas, un investisseur israélien a perdu 700 000 NIS dans un investissement en options binaires auprès d’une autre société israélienne. L’investisseur a déclaré à l’Autorité des valeurs mobilières d’Israël que les données sur le site Web de la société ne correspondaient pas toujours à la somme d’argent qu’il avait investie. Après avoir perdu diverses sommes d’argent, l’investisseur a eu son compte gelé par sa banque et ses cartes bloquées par la compagnie de carte de crédit.

Un autre cas qui est parvenu à l’autorité israélienne des valeurs mobilières était celui d’une femme qui avait investi dans des options binaires et avait également persuadé des proches d’investir auprès de la même société israélienne. Quand ils ont essayé de sortir leurs fonds, ils ont rencontré un refus. La même femme a expliqué qu’à un certain stade, elle n’aimait pas le manque de contrôle qu’elle éprouvait à l’égard de ce type d’investissement et que la conduite des représentants de la compagnie n’était pas transparente vis-à-vis d’elle. Par conséquent, elle a essayé de retirer son argent. En réponse, elle a reçu un refus et des menaces.

Face à ce secteur à haut risque, la plus grande attention est requise pour les investisseurs afin d’éviter les écueils rencontrés par des centaines de particuliers israéliens.