L’État d’Israël met en garde ses citoyens contre un risque d’enlèvements lors de leurs vacances durant les fêtes de Tishri

Le Conseil de sécurité nationale israélien a averti aujourd’hui dans un communiqué les citoyens israéliens de rester vigilants lorsqu’ils voyagent pendant les prochaines fêtes juives de Tishri, face au risque de tentatives d’enlèvements de la part de terroristes soutenus par l’Iran en Israël et à l’étranger.

L’avertissement aux voyageurs mis à jour fait état d’un risque plus élevé du terrorisme iranien dans les pays voisins et lointains, notamment en ce qui concerne la Géorgie, l’Azerbaïdjan et la Turquie, ainsi que dans des pays d’Afrique et d’Amérique latine.

Le conseil de sécurité nationale indique que le Hamas et le Jihad islamique pourraient chercher à kidnapper des israéliens pour les utiliser comme monnaie d’échange dans des négociations indirectes avec l’État hébreu.

Le conseil note également une augmentation des menaces terroristes islamiques en Suède et au Danemark à la suite des récents incendies de Coran qui ont indigné le monde musulman.

« Nous appelons le public israélien à continuer de voyager à l’étranger, mais à être vigilant, à se comporter de manière responsable en fonction du niveau de risque du pays qu’il visite et à adhérer aux recommandations », a déclaré le Conseil de sécurité nationale dans son communiqué.

Eliran COHEN pour Israel Actualités