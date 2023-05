L’État d’Israël va livrer un système d’artillerie de roquettes aux Pays-Bas

Les ministères israélien et néerlandais de la Défense ont annoncé aujourd’hui qu’ils avaient signé leur premier accord d’exportation de défense de gouvernement à gouvernement, évalué à 305 millions de dollars. Grâce à cet accord, Israël va fournir aux Pays-Bas les systèmes d’artillerie PULS Rocket.

L’accord a été signé par le directeur général du ministère de la Défense, le général de division Eyal Zamir, par le directeur de la Direction de la coopération internationale en matière de défense (SIBAT), le général Yair Kulas et, du côté néerlandais, par le commandant de l’armée royale néerlandaise, le lieutenant-général Martin Wijnen.

Dans le cadre de ce contrat, Elbit Systems fournira 20 systèmes de roquettes d’artillerie PULS ainsi que des roquettes et des missiles de différentes portées et des services de formation et de soutien, a indiqué un communiqué du ministère israélien de la Défense.

Le ministère a ajouté dans son communiqué que PULS « fournit une solution complète et rentable, prenant en charge le tir de roquettes en vol libre et de roquettes et missiles à guidage de précision allant de 12 km à 300 km. Le lanceur PULS est un système de lancement entièrement adaptable et peut-être monté sur une large gamme de plates-formes à roues et à chenilles, offrant une réduction significative des coûts de maintenance et de formation pour les flottes existantes. »

Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, s’est réjoui de cet accord en déclarant que « l’establishment israélien de la défense continue d’être une source de fierté nationale et de succès international pour l’État d’Israël. Les solutions de défense développées par les industries de défense israéliennes nous permettent de renforcer nos liens avec les pays du monde entier ainsi que renforcer la position mondiale d’Israël. »

Ce nouvel accord de cinq ans intervient dans la deuxième année de l’invasion de l’Ukraine par la Russie et alors que de plus en plus de pays de l’UE se tournent vers Israël pour renforcer leurs capacités de défense, dans l’ombre des futures menaces potentielles de Vladimir Poutine.

Eliran COHEN pour Israel Actualités