Lisez ce texte d’un véritable Héros d’Israel « Reprenons nous »

Que nous arrive t il ?

Que ce Shabbat apporte le Chalom entre nous et que nos prières soient toutes dans ce sens

Pour l’instant je suis triste mais j’ai confiance !

Confiance en la justice d’israël

Confiance en son peuple

Confiance en Tsahal

Confiance en D….

Chabbat Chalom à tous

Gil Taieb

« Qu’’est ce qu’il nous arrive peuple d’Israel ? – Trad. Yoav Article paru ce matin dans Y. Aharaonot

Le Capitaine Ziv Shilon, officier qui a ete grievement blesse a Gaza (Tsuk Eytan) repart au combat: Pour l’union du Peuple.

Premiere station Motsei Chabat (Samedi Soir) au Kikar Rabin a Tel Aviv “Venez un instant seulement se reunir ensemble”

Je m’excuse si c’est a cette heure que je vous ecris, mais je me sens oblige.

La periode qui se deploie devant nous n’est pas facile et deviendra plus complexe encore.

je sens que le Peuple est dechire, divise, souffre, hait, decu, desespere…

Je suis la, assis, devant moi le cadran de mon telephone, je lis et recherché un brin d’espoir et il est deja 01.35 et je n’ai pas trouve.

Mon pere age de 70 ans, assis a mes cotes dans le salon me murmure simplement a sa facon…”une haine aussi intense que cela je n’en ai jamais vu dans ma vie et dans ce pays”

Alors…comme frappe par un coup de poing direct a la poitrine je me retire dans ma chambre et les larmes coulent de mes yeux…

Oui..moi..qui n’a jamais pleure dans des moments les plus durs que jene souhaite a personne de passer, j’etais assis la et je pleurais. Tout seul avec moi meme, des larmes retenues mais pleines de mal, comme on nous l’a appris a Tsahal lorsque l’on est la devant les freres d’armes tombes que l’on enterre. Je pleurais sur le sort de Am Israel qui s’envolent en mille eclats de haine sans precedents. J’ai pleure sur les bras que j’ai laisse a Gaza et je me suis pose la premiere fois cette question dans ma vie, est ce que cela valait la peine de se batter pour un people qui se hait?

J’ai pleure pour ma fille Shira qui dans l’autre realite, celle d’avant ma blessure, je lui apprenais a attacher les lacets de ses souliers et aujourd’hui je ne peux plusle faire, j’ai pleure sur la realite dans laquelle elle a grandi, sur ses copains de classe dont les parents n’enverront pas server sousles rapeaux de Tsahal notre seule armee de defense, cette armee que j’aime tellement. Dans cette armee ils n’iront pas ? Cette armee dans laquelle j’ai perdu tant de copains et jeunes soldats pour defender ce Pays? Cette armee qui a toujours ete le phare moral de nombreuses armees dans le monde, au concensus de la nation, et..aujourd’hui une partie de ce people qu’il defend appellee a assasiner son Chef d’Etat Major qui est a sa tete? De cette armee ils deserterons les drapeau? La seule armee qui assure la defense de ce people, Oh! Combine je me sens mal d’entendre ces propos aujour’hui sans relation avec l’agenda politique’ tout est simplement bourre de haine !

Qu’est ce qu’il nous arrive Am Israel (Peuple d’Israel?

Jamais je n’ai fais cela, mais Samedi soir a 20h , je serai la bas meme seul s’il le faut au Kikar Rabin avec une grande banderole qui appellee a la solidarite et a l’amour du prochain et remettre les pendules a l’heure et le centre nevralgique de notre societe qui se desintegre – notre union.

Entre parenthese je souligne qu’il m’est difficile d’ecrire avec un stylo, donc je viendrai avec des gros feutres et une banderole, et je vous appelle a l’union…droite, gauche, religieux, laics, non juifs, politiques, artistes, des gens du people,, citoyens d’Israel. Venez m’aider a ecrie la banderolle’ venez enlace la patrie, notre pays – elle saigne

Bien a vous -Capitaine res. Ziv Shilon

