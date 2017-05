Message de Gil Taieb à l’ensemble de ses soutiens

Mes amis,

Vous avez été très nombreux à m’apporter votre Soutien lorsque mon nom est apparu comme potentiellement Candidat sur la 5 ème circonscription des Hauts de Seine ( Levallois / Clichy).

J’ai senti votre envie de relever ce défi avec moi.

Près de 100 personnes se sont spontanément proposées pour m’aider.

Tout d’abord merci à chacun de vous !

Quelle énergie vous m’avez donné !

Chacun avec son savoir, ses connaissances et ses réseaux vous m’avez appelé et écrit !

NOUS ÉTIONS IMBATTABLES !

QUEL BONHEUR ET QUELLE CHANCE DE POUVOIR EN MOINS DE 24 h RENCONTRER TANT DE MERVEILLEUSES PERSONNES

Sachez que j’en ai été très touché.

Jusqu’à lundi dernier, j’étais en effet le candidat naturel choisi par notre Président Emmanuel Macron.

Mais les règles doivent s’appliquer à tous et il y en a une qui est venue perturber notre chemin.

En 2012, j’ai été candidat Indépendant dans la 8 eme circonscription des français de l’étranger.

Seul, sans logistique et surtout avec des règles électorales encore floues puisque cette élection de députés des français de l’étranger était la première du genre.

Comment faire campagne dans 5 pays, seul et sans appareil ?

J’ai ainsi commis 2 fautes :

– J’ai fait une annonce payante ( 500 euros) dans le journal local de Natanya,le Futé Magazine, afin d’y annoncer une réunion publique.

– Et j’ai dépensé 614 euros en espèces lors de mes déplacements en Italie Grèce et Israel

2 erreurs ridiculement minimes qui m’avaient valu un rejet de mes comptes de campagne entraînant une inéligibilité d’un an, de 2012 à 2013.

( A l’époque un concurrent s’était fait le plaisir d’aller me dénoncer pour ce « crime » !!!)

Comme vous le voyez rien de grave !

Aucune condamnation, ni autre problème mettant en cause ma probité.

Mais l’honnêteté m’obligeait à en faire part au comité d’investiture de En Marche

Pour une raison essentielle :

Ne pas donner à mes adversaires la possibilité de créer le doute et surtout parce qu’il n’était pas question que quoique ce soit puisse être utilisé contre mon ami et aujourd’hui Président De la République Emmanuel Macron !

C’est cela l’éthique et la fidélité.

Mes amis, je n’ai donc pu être candidat car les règles propres à En Marche sont plus strictes que la Loi elle même, puisque mon inéligibilité courait jusqu’en 2013.

J’ai une totale confiance en Emmanuel Macron et il sait que je suis là !

Il sait que je suis un guerrier et que les détracteurs n’ont aucune prise sur moi.

Mes amis les combats continuent et vous me trouverez toujours à vos côtés.

Je vais continuer à agir.

On se retrouvera très vite.

Votre frère et ami

Gil Taieb