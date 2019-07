Ce soir il faut désobéir et mettre l’état devant ses responsabilités

Les drapeaux d’Israel et ceux du Maccabi doivent flotter dans toute la France

Quelques jours après la commémoration de la Rafle du Vel d’Hiv pendant laquelle la chasse à l’Etoile Jaune était organisée par la Police Française

On veut interdire aux israéliens de se promener avec leur Étoile Bleue !

Que la police ose arrêter des juifs qui porteront avec fierté le drapeau du peuple juif libre

Nous ne demandons rien de plus que ce qui est accordé à tous supporters

Les drapeaux français et israéliens ont aussi le droit de défiler

Stop

Trop c’est trop

Cet arrêté doit être revu et corrigé

Oui il faut interdire la présence de drapeaux et de slogans anti israéliens

Gil Taieb