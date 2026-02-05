haut banniere
Négociations États-Unis Iran : l’Iran aurait accepté de discuter de ses proxys terroristes et de son arsenal de missiles balistiques durant les négociations

IranFlagMissilesRTXSN84[1]Le New York Times, qui se base sur les dires de trois responsables iraniens et un responsable arabe, a informé que ‘l’Iran a accepté de discuter de son programme de missiles balistiques et de son recours à des groupes terroristes par procuration lors des négociations avec les États-Unis prévues demain matin.

Le journal américain a précisé que les  discussions entre l’Iran et les États-Unis devraient également toujours porter sur le programme et les capacités nucléaires iraniennes.

Les pourparlers entre les deux pays interviennent alors que la République islamique iranienne est acculée sur le plan international, après la répression barbare qu’a commis le régime iranien contre les manifestants, en assasinant plus de 30 000 personnes.

Eliran COHEN  pour Israel Actualités

