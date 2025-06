Opération Lion Levant : des représailles iraniennes contre les forces américaines au Moyen-Orient pourraient avoir lieu dans les prochains jours

Deux responsables américains ont informé l’agence de presse londonienne Reuters, que les États-Unis estiment que l’Iran pourrait bientôt mener des attaques de représailles contre les forces américaines au Moyen-Orient, suite aux frappes aériennes américaines contre les installations nucléaires iraniennes de Fordo, Natanz et Ispahan, qui a eu lieu samedi soir.

L’un des responsables a déclaré à Reuters que l’attaque de représailles de l’Iran pourrait avoir lieu dans un ou deux jours.

Les États-Unis disposent d’une force importante déployée au Moyen-Orient, avec près de 40 000 soldats dans la région. Certains d’entre eux disposent de systèmes de défense aérienne, d’avions de chasse et de navires de guerre capables de détecter et d’abattre les missiles ennemis. Néanmoins, l’agence de presse londonienne précise que leurs positions sont vulnérables aux attaques.

Par ailleurs, hier, NBC News avait révélé L’Iran avait menacé le président américain Donald Trump de lancer des attaques terroristes depuis les États-Unis en activant des « cellules dormantes » depuis le territoire américain s’il ordonnait des frappes sur les installations nucléaires iraniennes.

Samedi soir, dans son allocution à la Maison-Blanche qui a suivi les frappes américaines en Iran, Donald Trump avait averti que toute riposte de l’Iran contre les États-Unis serait réprimée avec une force bien plus grande que celle utilisée lors des frappes américaines du week-end.

Il y a une semaine, Israël a lancé une opération décisive et sans précédent contre la République islamique iranienne, nommé « Lion Levant ». Au cours de cette opération, plus de 200 avions de combat de l’armée de l’air ont attaqué, sous guidage de renseignements précis de la division du renseignement militaire, plus de 100 cibles à travers l’Iran, incluant les cachettes de hauts responsables de la hiérarchie militaire iranienne.

Les avions de combat ont également ciblé des installations nucléaires, notamment le site de Natanz dont les centrifugeuses auraient été neutralisées. Les forces aériennes ciblent et attaquent quotidiennement d’autres installations militaires et nucléaires en Iran depuis le début de l’opération.

Les attaques israéliennes ont permis d’éliminer une large partie de l’État-major de la République islamique, des scientifiques nucléaires de premier plan, mais aussi toute la chaine de commandement de l’armée de l’air du régime iranien. Les frappes ont notamment visé le commandant des Gardiens de la révolution islamique Hossein Salami et le chef d’état-major des forces armées iraniennes, le général Mohammad Bagheri. D’autres responsables du régime iranien ont été éliminés durant les frappes israéliennes qui sont survenues ces derniers jours.

Depuis, l’Iran a riposté contre l’État d’Israël, attaquant quotidiennement la région de Gush Dan (qui inclut Tel-Aviv et d’autres villes du centre d’Israël comme Bat Yam, Rishon Letsion, ou encore Petah Tikva) la région de Haïfa et la région de Beersheba.

Samedi soir, le conflit a pris un nouveau tournant avec l’entrée en lice des États-Unis dans l’opération militaire israélienne en cours contre l’Iran : sous ordre de Donald Trump, les forces aériennes américains ont conduit une frappe d’envergure, combinant bombardiers furtifs, bombes ultra‑puissantes et missiles de croisière, visant à attaquer les sites nucléaires iraniens de Fordo, Natanz et Ispahan. Les trois sites nucléaires iraniens ont subi de lourds dégâts durant l’attaque américaine.

Eliran COHEN pour Israel Actualités