Opération Lion Levant : Israël envisagerait de mettre fin rapidement au conflit avec l’Iran, suite au succès des frappes américaines contre les installations nucléaires iraniennes

Selon les informations du Wall Street Journal, qui se base sur les dires de sources arabes et israéliennes, Israël souhaite mettre fin à son opération militaire contre l’Iran le plus tôt possible, en tirant profit des résultats de l’attaque réussie de l’armée américaine contre les installations nucléaires iraniennes de Fordo, Natanz et Ispahan qui a eu lieu samedi soir.

Les responsables israéliens ont indiqué au média américain qu’Israël espère achever sa liste des cibles militaires à atteindre en Iran dans les prochains jours, ce qui pourrait « ouvrir la voie » à la fin des combats avec la République islamique.

Néanmoins, les responsables israéliens ont précisé que l’arrêt de l’opération israélienne, dépendra de la riposte iranienne suite à l’attaque américaine. Les responsables rapportent également que les États-Unis ont informé les responsables des pays arabes de la région qu’Israël « cherche à mettre fin aux combats au plus vite » et leur ont demandé de transmettre ce message à l’Iran. La République islamique a pour sa part, répondu qu’elle n’était pas prête à se retirer à ce stade, se sentant obligé de riposter à l’attaque américaine contre ses installations nucléaires.

En outre, un responsable israélien a souligné au Wall Street Journal que Tsahal continuerait d’attaquer l’Iran tant que les iraniens continueraient de riposter, même si Israël mettait officiellement fin à son opération. « Ils attaqueront, nous attaquerons », a déclaré le responsable au quotidien américain.

Il y a une semaine, Israël a lancé une opération décisive et sans précédent contre la République islamique iranienne, nommé « Lion Levant ». Au cours de cette opération, plus de 200 avions de combat de l’armée de l’air ont attaqué, sous guidage de renseignements précis de la division du renseignement militaire, plus de 100 cibles à travers l’Iran, incluant les cachettes de hauts responsables de la hiérarchie militaire iranienne.

Les avions de combat ont également ciblé des installations nucléaires, notamment le site de Natanz dont les centrifugeuses auraient été neutralisées. Les forces aériennes ciblent et attaquent quotidiennement d’autres installations militaires et nucléaires en Iran depuis le début de l’opération.

Les attaques israéliennes ont permis d’éliminer une large partie de l’État-major de la République islamique, des scientifiques nucléaires de premier plan, mais aussi toute la chaine de commandement de l’armée de l’air du régime iranien. Les frappes ont notamment visé le commandant des Gardiens de la révolution islamique Hossein Salami et le chef d’état-major des forces armées iraniennes, le général Mohammad Bagheri. D’autres responsables du régime iranien ont été éliminés durant les frappes israéliennes qui sont survenues ces derniers jours.

Depuis, l’Iran a riposté contre l’État d’Israël, attaquant quotidiennement la région de Gush Dan (qui inclut Tel-Aviv et d’autres villes du centre d’Israël comme Bat Yam, Rishon Letsion, ou encore Petah Tikva) la région de Haïfa et la région de Beersheba.

Samedi soir, le conflit a pris un nouveau tournant avec l’entrée en lice des États-Unis dans l’opération militaire israélienne en cours contre l’Iran : sous ordre de Donald Trump, les forces aériennes américains ont conduit une frappe d’envergure, combinant bombardiers furtifs, bombes ultra‑puissantes et missiles de croisière, visant à attaquer les sites nucléaires iraniens de Fordo, Natanz et Ispahan. Les trois sites nucléaires iraniens ont subi de lourds dégâts durant l’attaque américaine.

Eliran COHEN pour Israel Actualités