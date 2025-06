Opération Lion Levant : Israel Katz ordonne à Tsahal de frapper « avec force » Téhéran, après la violation du cessez-le-feu par l’Iran

Le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, a déclaré ce matin dans un communiqué qu’il a ordonné à l’armée israélienne de frapper Téhéran après que l’Iran a lancé des missiles vers le nord d’Israël alors que le cessez-le-feu était techniquement en vigueur.

« J’ai donné instruction à l’armée israélienne de répondre avec force à la violation du cessez-le-feu par l’Iran en lançant des frappes puissantes contre des cibles du régime au cœur de Téhéran. À la lumière de la violation totale du cessez-le-feu par l’Iran et du lancement de missiles vers Israël, et conformément à la politique du gouvernement israélien déterminé à répondre avec force à toute violation, j’ai donné instruction à l’armée israélienne, en coordination avec le premier ministre, de poursuivre l’intense activité visant à attaquer Téhéran pour neutraliser les cibles du régime et les infrastructures terroristes à Téhéran, dans la continuité de l’activité qui a eu lieu hier« , a affirmé Israel Katz.

La catégorie de cibles iraniennes pourrait être similaire à celles qu’Israël a frappées hier, qui comprenaient le siège du Basij, un quartier général de la sécurité intérieure du CGRI et l’entrée de la prison d’Evin où le régime détient et torture des prisonniers politiques.

La chaîne de télévision publique iranienne (IRIB) a rapporté que la République islamique nie avoir tiré des missiles sur Israël. L’agence de presse iranienne ISNA a pour sa part indiqué que « la nouvelle d’une attaque de missiles iraniens contre Israël après l’entrée en vigueur du cessez-le-feu est fausse« .

Selon des informations rapportées par i24NEWS, les États-Unis soutiendraient totalement Israël pour ses représailles avec l’Iran. « Les américains sont avec nous, ils savent que l’Iran a violé le cessez-le-feu« , a déclaré une source israélienne au média franco-israélien.

Il y a une semaine, Israël a lancé une opération décisive et sans précédent contre la République islamique iranienne, nommé « Lion Levant ». Au début de cette opération, plus de 200 avions de combat de l’armée de l’air ont attaqué, sous guidage de renseignements précis de la division du renseignement militaire, plus de 100 cibles à travers l’Iran, incluant les cachettes de hauts responsables de la hiérarchie militaire iranienne.

Les avions de combat ont également ciblé des installations nucléaires, notamment le site de Natanz dont les centrifugeuses auraient été neutralisées. Les forces aériennes ciblent et attaquent quotidiennement d’autres installations militaires et nucléaires en Iran depuis le début de l’opération.

Les attaques israéliennes ont permis d’éliminer une large partie de l’État-major de la République islamique, des scientifiques nucléaires de premier plan, mais aussi toute la chaine de commandement de l’armée de l’air du régime iranien. Les frappes ont notamment visé le commandant des Gardiens de la révolution islamique Hossein Salami et le chef d’état-major des forces armées iraniennes, le général Mohammad Bagheri. D’autres responsables du régime iranien ont été éliminés durant les frappes israéliennes qui sont survenues ces derniers jours.

Depuis, l’Iran a riposté contre l’État d’Israël, attaquant quotidiennement la région de Gush Dan (qui inclut Tel-Aviv et d’autres villes du centre d’Israël comme Bat Yam, Rishon Letsion, ou encore Petah Tikva) la région de Haïfa et la région de Beersheba.

Samedi soir, le conflit a pris un nouveau tournant avec l’entrée en lice des États-Unis dans l’opération militaire israélienne en cours contre l’Iran : sous ordre de Donald Trump, les forces aériennes américains ont conduit une frappe d’envergure, combinant bombardiers furtifs, bombes ultra‑puissantes et missiles de croisière, visant à attaquer les sites nucléaires iraniens de Fordo, Natanz et Ispahan. Les trois sites nucléaires iraniens ont subi de lourds dégâts durant l’attaque américaine.

Tôt ce matin, le gouvernement israélien a annoncé dans un communiqué officiel avoir accepté avec l’Iran les termes d’un cessez-le-feu, au vu des objectifs atteints de l’opération « Lion Levant ».

« Au vu de l’atteinte des objectifs de l’opération, et en coordination complète avec le président Trump, Israël a accepté la proposition du président pour un cessez-le-feu bilatéral. Hier soir, le premier ministre Benjamin Netanyahu a réuni le cabinet avec le ministre de la Défense, le chef d’état-major et le directeur du Mossad, afin de rapporter qu’Israël a atteint tous les objectifs de l’opération ‘Réveil du Lion’, et même bien au-delà. Israël a écarté de lui une menace existentielle immédiate double – tant dans le domaine nucléaire que dans celui des missiles balistiques« , précise le gouvernement israélien dans son communiqué.

Peu avant l’entrée en vigueur du cessez-le-feu, l’Iran a envoyé un missile qui a atterri dans un immeuble d’habitations de Beersheba, causant la mort de quatre civils israéliens.

Eliran COHEN pour Israel Actualités