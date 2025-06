Opération Lion Levant : Israel limite sa réponse contre l’Iran en effectuant une frappe symbolique, suite à la pression de Donald Trump

Opération Lion Levant : Israël limite sa réponse contre l’Iran en effectuant une frappe symbolique, suite à la pression de Donald Trump

Selon les informations du site américain Axios, qui se base sur les dires de responsables américains et israéliens, sous la pression de Donald Trump, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a considérablement réduit ses représailles prévues contre la violation par l’Iran d’un accord de cessez-le-feu.

Une source de la Maison-Blanche a déclaré à Axios que Donald Trump avait parlé à Benjamin Netanyahu « d’une manière exceptionnellement ferme et directe » de ses objections à la frappe israélienne.

« Le président a expliqué à Netanyahu ce qui devait être fait pour maintenir le cessez-le-feu. Le premier ministre a compris la gravité de la situation et les inquiétudes exprimées par le président Trump », a déclaré la source.

Un haut responsable israélien a également indiqué à Axios que Benjamin Netanyahu avait dit au président américain qu’il ne pouvait pas annuler complètement la frappe et qu’une réponse était nécessaire à la violation du cessez-le-feu par l’Iran.

En fin de compte, les deux dirigeants ont trouvé un compromis : Benjamin Netanyahu a annulé l’attaque sur un grand nombre de cibles et a décidé de ne frapper qu’un seul système radar en dehors de Téhéran.

Suite à cet appel téléphonique, le bureau du premier ministre israélien a tenu à préciser dans un communiqué le déroulé des faits depuis l’annonce hier soir du cessez-le-feu.

« Le cessez-le-feu était prévu pour 7 h du matin. À 3 h du marin, Israël a lancé une attaque violente au cœur de Téhéran, touchant des cibles du régime et tuant des centaines de membres des forces de sécurité du Bassidj et des forces iraniennes. Peu avant l’entrée en vigueur du cessez-le-feu, l’Iran a lancé une salve de missiles, dont l’un a coûté la vie à quatre de nos citoyens à Beersheba. Le cessez-le-feu est entré en vigueur à 7 h du matin. À 7 h 06, l’Iran a lancé un missile sur le territoire israélien, puis deux autres à 10 h 25. Les missiles ont été interceptés ou sont tombés dans des zones ouvertes sans faire de victimes ni de dégâts. En réponse aux violations iraniennes, l’armée de l’air a détruit un réseau radar près de Téhéran. À la suite de l’entretien du président Trump avec le Premier ministre Netanyahu, Israël s’est abstenu de toute nouvelle attaque. Au cours de cet entretien, le président Trump a exprimé sa profonde gratitude à Israël, qui a atteint tous ses objectifs de guerre. Le président a également exprimé sa confiance dans la stabilité du cessez-le-feu« , a expliqué le bureau de Benjamin Netanyahu.

Il y a une semaine, Israël a lancé une opération décisive et sans précédent contre la République islamique iranienne, nommé « Lion Levant ». Au début de cette opération, plus de 200 avions de combat de l’armée de l’air ont attaqué, sous guidage de renseignements précis de la division du renseignement militaire, plus de 100 cibles à travers l’Iran, incluant les cachettes de hauts responsables de la hiérarchie militaire iranienne.

Les avions de combat ont également ciblé des installations nucléaires, notamment le site de Natanz dont les centrifugeuses auraient été neutralisées. Les forces aériennes ciblent et attaquent quotidiennement d’autres installations militaires et nucléaires en Iran depuis le début de l’opération.

Les attaques israéliennes ont permis d’éliminer une large partie de l’État-major de la République islamique, des scientifiques nucléaires de premier plan, mais aussi toute la chaine de commandement de l’armée de l’air du régime iranien. Les frappes ont notamment visé le commandant des Gardiens de la révolution islamique Hossein Salami et le chef d’état-major des forces armées iraniennes, le général Mohammad Bagheri. D’autres responsables du régime iranien ont été éliminés durant les frappes israéliennes qui sont survenues ces derniers jours.

Depuis, l’Iran a riposté contre l’État d’Israël, attaquant quotidiennement la région de Gush Dan (qui inclut Tel-Aviv et d’autres villes du centre d’Israël comme Bat Yam, Rishon Letsion, ou encore Petah Tikva) la région de Haïfa et la région de Beersheba.

Samedi soir, le conflit a pris un nouveau tournant avec l’entrée en lice des États-Unis dans l’opération militaire israélienne en cours contre l’Iran : sous ordre de Donald Trump, les forces aériennes américains ont conduit une frappe d’envergure, combinant bombardiers furtifs, bombes ultra‑puissantes et missiles de croisière, visant à attaquer les sites nucléaires iraniens de Fordo, Natanz et Ispahan. Les trois sites nucléaires iraniens ont subi de lourds dégâts durant l’attaque américaine.

Tôt ce matin, le gouvernement israélien a annoncé dans un communiqué officiel avoir accepté avec l’Iran les termes d’un cessez-le-feu, au vu des objectifs atteints de l’opération « Lion Levant ».

Eliran COHEN pour Israel Actualités