Opération Lion Levant : Les États-Unis révèlent que l’Iran était proche d’obtenir l’arme nucléaire, avant le début des frappes israéliennes

Rapid Response 47, le compte officiel affilié à la Maison-Blanche, a informé aujourd’hui dans un post publié sur X (anciennement Twitter), que le commandant du CENTCOM, le général Erik Kurilla, a averti le 10 juin que l’Iran n’était qu’à « quelques pas » d’atteindre l’uranium de qualité militaire tel que défini par l’AIEA (l’Agence internationale de l’énergie atomique).

« L’AIEA utilise un enrichissement à 90 % comme référence pour l’uranium de qualité militaire, et considère que 25 kg d’uranium enrichi à 90 % suffisent à fabriquer une arme nucléaire simple. L’AIEA estime que les stocks iraniens actuels comprennent plus de 400 kg d’uranium enrichi à 60 %, soit près du double de ce qu’ils étaient il y a seulement six mois. Il ne reste plus qu’un pas à franchir pour atteindre le seuil de 90 % nécessaire à la militarisation. Si le régime décide de se doter rapidement de l’arme nucléaire, on estime que les stocks actuels et les centrifugeuses disponibles dans plusieurs usines d’enrichissement suffiront à produire ses premiers 25 kg de matière de qualité militaire en une semaine environ et à fabriquer jusqu’à dix armes nucléaires en trois semaines« , a affirmé Erik Kurilla.

Cette déclaration du commandant du CENTCOM a eu lieu lors de son audition au Capitole la semaine dernière, deux jours avant le début de l’opération israélienne, « Lion Levant » contre les infrastructures nucléaires et militaires de l’Iran.

Cette information dévoilée par le compte Rapid Response 47 (qui s’est donné pour mission de « dénoncer des fakes news ») intervient après que CNN a rapporté qu’après évaluation, les renseignements américains estiment que l’Iran ne s’efforçait pas activement de développer des armes nucléaires et que la République islamique se trouvait également à moins de trois ans avant d’être capable de produire et de fournir de telles armes.

CNN, qui se base sur les dires d’une source officielle, a aussi informé qu’Israël n’a peut-être retardé le programme nucléaire iranien que de quelques mois seulement.

Jeudi soir dernier, Israël a lancé une opération décisive et sans précédent contre la République islamique iranienne, nommé « Lion Levant ». Au cours de cette opération, plus de 200 avions de combat de l’armée de l’air ont attaqué, sous guidage de renseignements précis de la division du renseignement militaire, plus de 100 cibles à travers l’Iran, incluant les cachettes de hauts responsables de la hiérarchie militaire iranienne.

Les avions de combat ont également ciblé des installations nucléaires, notamment le site de Natanz dont les centrifugeuses auraient été neutralisées.

Les attaques israéliennes ont permis d’éliminer une large partie de l’État-major de la République islamique, des scientifiques nucléaires de premier plan, mais aussi toute la chaine de commandement de l’armée de l’air du régime iranien. Les frappes ont notamment visé le commandant des Gardiens de la révolution islamique Hossein Salami et le chef d’état-major des forces armées iraniennes, le général Mohammad Bagheri. D’autres responsables du régime iranien ont été éliminés durant les frappes israéliennes qui sont survenues ces derniers jours.

Depuis, l’Iran a riposté contre l’État d’Israël, attaquant ces derniers jours la région de Gush Dan (qui inclut Tel-Aviv et d’autres villes du centre d’Israël comme Bat Yam, Rishon Letsion, ou encore Petah Tikva) la région de Haïfa et la région de Beersheba.

Au 5e jour de cet affrontement, Israël continue de cibler la République islamique, notamment à Isaphan.

Eliran COHEN pour Israel Actualités